NŠA vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius

2026 m. gegužės 15 d. 08:25
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pranešė pradedanti naujai išleistų matematikos vadovėlių vertinimą.
Pasak jos, nepriklausomi ekspertai analizuos per pastaruosius trejus metus išleistus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos vadovėlius bei teiks siūlymus NŠA bei jų leidėjams dėl galimų pataisymų.
„Vadovėlių leidyba yra decentralizuota. Už vadovėlių kokybę atsako jų leidėjai, kurie pasitelkia kompetentingus autorius vadovėliams bei kitoms mokymo priemonėms rengti. Be to, vadovėlio kokybę ir atitiktį numatytiems reikalavimams vertina ne mažiau kaip 3 vertintojai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai. Tai taip pat yra leidėjo atsakomybė, – pranešime aiškino NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Pasak jo, tik pateikus vadovėlio turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją ir vertinimą, agentūra paskelbia informaciją apie vadovėlį Vadovėlių duomenų bazėje.
Teigiama, kad matematikos vadovėlių vertinimas truks iki rudens.
