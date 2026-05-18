Kaunas kviečia pramogauti: kitą savaitę startuos vaikų registracija į vasaros stovyklas

Pramogos tūkstančiams vaikų
Šiemet vasaros stovyklas Kauno vaikams organizuos beveik keturios dešimtys švietimo, kultūros, sporto įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų. Net 11 jų prie iniciatyvos jungiasi pirmą kartą – su naujomis ir kūrybiškomis idėjomis, siekiu užtikrinti kokybišką vaikų bei jaunimo užimtumą vasarą.
Iš viso planuojama suorganizuoti net 193 stovyklų pamainas: 181 dieninę ir 12 su nakvyne. Joms iš miesto biudžeto skirta 700 tūkst. eurų. Dar 60 tūkst. eurų papildomoms veikloms numatyta iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.
Susiję straipsniai
Šią vasarą Kaunas užtikrins turiningą laisvalaikį daugiau kaip 4,7 tūkst. skirtingo amžiaus vaikų. Daugiau kaip 1,4 tūkst. socialiai jautresnių šeimų vaikų stovyklose dalyvaus ir maitinsis visiškai nemokamai, pramogas pilnai finansuojant iš miesto biudžeto. Dalis stovyklų taip pat bus pritaikytos vaikams su negalia, kuriems nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.
Vaikai bus kviečiami pažinti gimtąjį Kauną, atrasti Jonavos, Zapyškio, Kėdainių, Ukmergės, Širvintų, Alytaus, Varėnos rajonus bei Birštono apylinkes. Išvykstamųjų stovyklų tikslas – stiprinti ryšį su gamta, skatinti gyvą bendravimą ir bendruomeniškumą.
Tėveliai ir globėjai neturėtų nusiminti, jei pirmosios registracijos metu nepavyktų užregistruoti vaikų į norimas stovyklas. Papildoma registracija planuojama birželį – prasmingas ir įdomias vasaros veiklas planuojama pasiūlyti dar apie 400 vaikų.
Registracija į veiklas
„Vasara vaikams – ne tik poilsis nuo pamokų ir mokytojų, bet ir laikas augti, atrasti, kurti draugystes bei atrasti ir pažinti pasaulį, supančią aplinką. Norime, kad kuo daugiau mažųjų kauniečių grįžtų iš stovyklų su šypsenomis, naujais įgūdžiais, įkvėpimu mokytis ir pasitikėjimu savimi. Tokios patirtys kuria ne tik laimingą vaikystę, bet ir formuoja stiprų, smalsų bei atsakingą jauną žmogų“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tėveliai ir globėjai savo atžalas į pasirinktas veiklas galės registruoti nuo gegužės 20 dienos, trečiadienio, 9 val. ryto. Visa aktuali informacija apie stovyklas, veiklas ir registracijos tvarką jau dabar skelbiama internetu vaikai.kaunas.lt.
Vienas vaikas gali būti užrašomas į vieną stovyklą. Siekiant užtikrinti sklandžią ir sąžiningą registraciją bei sudaryti galimybę kuo daugiau jaunuolių prasmingai praleisti vasarą, tėveliai ar globėjai sistemoje turės nurodyti atžalos asmens kodą.
Pirmosios vasaros stovyklos prasidės iš karto po mokslo metų pabaigos: pradinių klasių mokiniams veiklos startuos nuo birželio 8-osios, o vyresnėliams – nuo birželio 15 dienos.
Įgūdžiai ateičiai
Kauno vasaros stovyklų programa kaip niekad gausi ir įvairiapusiška: nuo sporto ir robotikos bei mokslo iki skautiškų nuotykių gamtoje, savęs pažinimo, kūrybinių ar integruojančių stovyklų jaunimui. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas jaunasis kaunietis atrastų sau įdomią veiklą, lavintų įgūdžius ir įprasmintų savo atostogas.
Miesto vaikams ir jaunuoliams šiemet siūloma ne tik pramogauti, bet ir atrasti naujus pomėgius, išbandyti šiuolaikines technologijas bei sustiprinti praktinius įgūdžius. Programose derės kūryba, mokslas, sportas ir profesinis pažinimas, skatinant smalsumą, savarankiškumą bei komandinį darbą.
Turiningus užsiėmimus vasarą siūlys Kauno neformaliojo švietimo mokyklos. Čia vaikų lauks nemokamos 2–4 valandų trukmės edukacinės programos – nuo muzikos, dailės, techninės kūrybos ir sveikos gyvensenos iki etninės kultūros bei kitų sričių veiklų.
TOP naujovės
Tarp ryškiausių šių metų naujienų – motorlaivių sporto stovykla, kurios dalyviai susipažins su navigacijos pagrindais, vandens sauga ir motorlaivių valdymu bei galės praktiškai išbandyti jetsurf veiklas. Užsiėmimai vyks mažose grupėse, daug dėmesio skiriant aktyviam judėjimui ir atsakingam elgesiui vandenyje.
Jaunuolių lauks aktyvios stovyklos ant ledo, kuriose čiuožimo pamokas papildys komandiniai žaidimai, kūrybinės dirbtuvės ir emocinio pažinimo veiklos. Norintieji galės gerinti anglų kalbos žinias – stovyklose vaikai per žaidimus ir projektus pažins įvairias profesijas: nuo aviacijos ir medicinos iki technologijų bei kūrybinių industrijų.
Technologijų entuziastai galės spręsti loginius iššūkius ar gilinti programavimo žinias LEGO robotikos stovyklose. Veiklos skatins kūrybiškumą, strateginį mąstymą ir bendradarbiavimą, o įvairūs STEAM ir moksliniai užsiėmimai kvies eksperimentuoti, kurti elektros grandines, tyrinėti archeologiją ar spręsti matematinius galvosūkius.
Vyresniems vaikams skirtos verslumo stovyklos supažindins su finansiniu raštingumu, mentoryste, teisės pagrindais ir verslo pasauliu. Jų dalyviai mokysis generuoti idėjas, dirbti komandoje ir priiminėti sprendimus.
Aktyvios pramogos
Vienas iš vasaros stovyklos tikslų – paskatinti vaikus iškeisti ekranus į tikrus nuotykius gamtoje, sportinius iššūkius. Geriausias gyvenimo pamokas vaikai gaus skautiškose bei aktyviose stovyklose, mokysis išgyvenimo gamtoje pagrindų – kurti laužus, orientuotis vietovėje, tinkamai pasiruošti žygiams, saugiai elgtis prie vandens.
Jų lauks gyvenimas palapinėse, dviračių bei vandens žygiai, plaukimas baidarėmis, kanojomis ir irklentėmis, kliūčių ruožai, alpinizmo trasos, lazerių turnyrai bei komandiniai iššūkiai. Dalis veiklų skatins ekologinį sąmoningumą, gamtos pažinimą ir pasitikėjimą savimi per patirtinį mokymąsi bei šiuolaikines STEAM metodikas.
Šiemet aktyvaus laisvalaikio mėgėjai galės išbandyti plaukimą, futbolą, krepšinį, lengvąją atletiką, kovos menus, oro akrobatiką ar net čiuožimą ant ledo. Programas papildys edukacinės veiklos – kaniterapija, edukacijos zoologijos sode, pilietiškumo pamokos VI forte, ekskursijos po Kauno istorines vietas bei išvykos į „Mokslo salą“.
Savivertės ir įtraukties skatinimas
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir vaikų emocinei sveikatai, savęs pažinimui ir socialinei integracijai. Dalis stovyklų orientuojamos į jaunuolių pasitikėjimo savimi stiprinimą, sveikų santykių kūrimą bei atsakingų gyvenimo pasirinkimų ugdymą.
Integruojančio pobūdžio stovyklose dalyviai susitiks su psichologais, specialistais ir motyvaciniais lektoriais, dalyvaus terapinėse, kūrybinėse bei sportinėse veiklose. Jaunuoliams bus suteikiama praktinių žinių apie emocijų valdymą, priklausomybių prevenciją, pagalbos galimybes, socialinę integraciją ir asmeninį augimą.
Per diskusijas ir praktines veiklas vaikai bei paaugliai ugdysis kritinį mąstymą, atsparumą neigiamai įtakai, žalingiems įpročiams bei gebėjimą priimti atsakingus sprendimus.
Šią vasarą numatytos ir specialiai merginoms skirtos stovyklos. Jose dalyvės stiprins savivertę, mokysis pažinti save, kalbės apie emocinę gerovę, lytiškumo temas, sveikus santykius ir pagarbą sau bei kitiems. Programose derės praktinės dirbtuvės, kūrybinės veiklos, koučingo užsiėmimai ir fizinis aktyvumas.
Jaunesnėms mergaitėms skirtose sportinėse stovyklose pagrindinis dėmesys bus skiriamas kūno koordinacijai, pasitikėjimui savimi ir aktyviam judėjimui per oro akrobatikos bei kūrybines veiklas saugioje ir palaikančioje aplinkoje.
Visos veiklos skelbiamos vaikai.kaunas.lt.