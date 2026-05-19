Plinta žiaurus vaizdo įrašas iš Skuodo mokyklos tualeto: direktorius sako, kad to dar nėra buvę

Ši istorija skaudžiai palietė ir mokyklos vadovą, kuris incidento metu atostogavo ir apie moksleivių smurtą sužinojo ne iš karto.
Direktoriaus teigimu, mokykla jau ėmėsi veiksmų, dirba specialistai. Tokio smurto protrūkio, pasak jo, iki šiol progimnazijoje dar nėra buvę.
Apie incidentą informuota ir Skuodo rajono savivaldybė.
Plinta žiaurus vaizdo įrašas: užfiksavo paauglių smurtą vienoje iš Skuodo mokyklų
Smūgiavo ir kumščiais, ir kojomis
Vaizdo įraše, kurį iš tėvų gavo portalas Lrytas, užfiksuota, kaip vienas jaunuolis kojomis ir kumščiais talžo kitą mokinį, o šalia jo stovi dar keli vaikinai ir viską stebi iš šono.
„Užmušt tave?“, – paaugliui šaukė smurtautojas.
„Gerai, gerai, atsiprašau, atsiprašau. Atsiprašau, supratau, supratau“, – gintis bandė jaunuolis.
Susiję straipsniai
„Dar nori? Dar į galvą, k**va?“ – toliau kumščiavosi ir spardėsi mokinys, o jo smūgius lydėjo krūva necenzūrinių žodžių.
„Ne, ne. Atsiprašau, atsiprašau“, – toliau gynėsi skriaudžiamas paauglys.
Iš vaizdo medžiagos panašu, kad veiksmas vyksta mokyklos tualete.
Dar savaitgalį dėl šios situacijos portalas Lrytas sulaukė ir susirūpinusios mamos laiško.
„Norime atkreipti dėmesį į labai rimtą situaciją mokykloje. Socialiniuose tinkluose ir tarp mokinių plinta vaizdo įrašai, kuriuose matomas vaikų smurtas prieš kitus vaikus mokyklos aplinkoje. Situacija kelia didelį nerimą tėvams ir bendruomenei.
Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad apie įvykius kalbama labai mažai, trūksta aiškios reakcijos ir atsakomybės. Tėvai bijo dėl savo vaikų saugumo, nes nėra aišku, ar imamasi realių veiksmų smurtui sustabdyti ir vaikams apsaugoti.
Manome, kad ši tema neturi būti nutylima. Vaikai turi jaustis saugūs mokykloje, o visuomenė turi žinoti, kas vyksta“, – rašė viena Skuodo gyventoja.
Pasak jos, vaikus jau net baisu leisti į mokyklą.
Sureagavo direktorius
Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius Virginijus Jokšas portalui Lrytas pasakojo, kad paauglių smurtas užfiksuotas praėjusią savaitę. Pats direktorius tuo metu atostogavo.
„Mokiniai pertraukos metu užsidarė tualete, vienas filmavo, kiti žiūrėjo. Tas, kas nufilmuota, tas ir yra įvykę. Tokia informacija.
Informuoti mokinių tėvai, informuota savivaldybė, informuotas Švietimo skyrius, informuota tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė, vaiko teisių tarnybos skyrius, inicijuotas Vaiko georvės komisijos posėdis.
Žiūrėjome, šnekėjomės, ir va tokia situacija“, – aiškino V. Jokšas.
Paklaustas, dėl ko galėjo įvykti jaunuolių konfliktas, jis įvardijo mokinių asmeninius nesutarimus.
„Tarpusavio santykių aiškinimasis – kažkas kažkokį dviratį paėmė pasivažinėti kažkada, kažkuris iš mokinių, kiek girdėjau, kažkaip negražiai mamą buvo pavadinęs.
Ir taip brendo, ir tas mokinys, kuris yra šiek tiek ir padykęs, matyt, buvo tiek prisišnekėjęs, kad kitiems mokiniams neliko nieko kito, kaip „pamokyti“, – svarstė direktorius.
Pasak progimnazijos vadovo, visų tualete buvusių vaikinų amžius panašus – prieš bendraamžį smurtavo aštuntokas.
Pirmadienį tiek smurtautojas, tiek auka buvo mokykloje, iškviesti jų tėvai, kurie dalyvavo specialiai surengtame posėdyje.
V. Jokšas apgailestavo, kad toks žiaurus smurto protrūkis mokykloje fiksuotas pirmą kartą.
„Būdavo, kad apsistumdo, bet tokių, kaip nufilmuota, tokių incidentų tikrai nėra buvę. Tikrai perdėtas žiaurumas – kad ir kas ten būtų kaltas, bet ne taip yra aiškinamasi santykiai.
Tai daroma civilizuotai – mokykla turi visus specialistus, du socialinius pedagogus, tris logopedus, du psichologus, mokinio padėjėjus, specialiuosius pedagogus.
Nežinau, ar čia pavasaris veikia, ar šiaip toks amžius – žinote, aštuntokų amžius progimnazijoje toks, kad jie jaučiasi patys vyriausi, kartais netelpa savyje ir išlipa iš visų moralės normų“, – vertino mokyklos direktorius.
Jis taip pat pridūrė, kad aštuntokams mokytis šioje mokykloje liko vos kelios savaitės – netrukus jie išeis į gimnazijas.
Dėl situacijos Lrytas kreipėsi ir į Skuodo rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrių. Jo vedėja Daiva Jonušienė nurodė, kad oficialios informacijos apie šį įvykį iš mokyklos savivaldybė negavo – ji, kaip skyriaus vedėja, apie tai sužinojo asmeniniais kanalais, penktadienį, jau po darbo valandų.
„Pirmadienį nuo pat ryto vykau į mokyklą aiškintis šios situacijos. Tai aiškinamės, dėliojamės, buvo sušaukta Vaiko gerovės komisija, dalyvavo tėveliai, komisijos nariai“, – tvirtino D. Jonušienė.
Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, dėl šio smurtinio įvykio bendrauta ir su policija.
„Faktas, kad skiriame didžiulį dėmesį prevencijai, bet praktika rodo, kad reikia dar plačiau pažiūrėti į prevenciją“, – sakė ji.
D. Jonušienė pridurė, kad pagal galiojantį algoritmą mokykla turėjo apie incidentą savivaldybę informuoti nedelsiant.
Agresijos protrūkiai dažnėja?
Portalas Lrytas jau rašė, kad pastarosiomis savaitėmis visuomenę sukrėtė net keli šiurpius paauglių išpuoliai skirtingose šalies mokyklose. Šie incidentai akimirksniu įžiebė diskusiją, kas vyksta su vaikais ir kas paskatina juos imtis smurto.
Balandžio pabaigoje žiniasklaidoje pasirodė žinia apie tris peiliu subadytus moksleivius Marijampolės Sūduvos gimnazijoje – policija tuomet sulaikė įtariamąjį nepilnametį. Dar dieną prieš tai pranešta, kad vienoje Vilniaus mokykloje mokinys galimai peiliuku grasina bendraamžiams. Vėliau incidentas fiksuotas ir Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje – vienas vaikas smaugtas, kitas – badytas žirklėmis.
Lrytas skelbė ir apie sudėtingą situaciją vienoje iš Jurbarko mokyklų. Ten besimokančių vaikų tėvai nebežino, ko griebtis – į pirmą klasę rugsėjį atėjęs specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys tiek psichologiškai, tiek fiziškai smurtauja prieš savo klasės draugus. Tėvai tikino, kad iki nelaimės trūksta nedaug, todėl palikti mokyklą svarsto netgi visa pirmokų klasė.
Komentuodamas pastarųjų savaičių įvykius, vaikų psichiatras Deimantas Kuncevičius svarstė, kad stebint tam tikras tendencijas, toks moksleivių elgesys visgi nėra tai, ko visai nebūtų galima tikėtis.
„Tiesą pasakius, manęs tai nešokiruoja ir nestebina, ir tai, galima sakyti, yra tendencinga tam tikrai dabartinei situacijai, kuri susiklostė mokyklose, apskritai visuomenėje“, – kalbėjo jis.
Paklaustas, kokia ta situacija, psichiatras išskyrė didelį nerimo lygį, nepatenkintus lūkesčius, neatlieptus poreikius.
„Tokie vadovėliniai atvejai iš esmės rodo, kad mūsų visuomenė serga. O tai atspindi mūsų vaikai, kurie yra jautresni tam dalykui, ir jie greičiau pratrūksta. Pasižiūrėkite, kas darosi visame pasaulyje – karai nesiliauja, ekonominė krizė viena paskui kitą. Viena pandemija praėjo, dabar vėl kažkoks virusas lenda, kažkur kelia galvą, vėl visa žiniasklaida apie tai kalba.
Visuomenėje kyla nerimastingumas. Didžiulis nerimas visiems aplinkui, ir tai atsiduoda vaikams. O vaikai pasiima tą dalyką iš tėvų, perneša į savo aplinką ir ten tada visa tai vyksta“, – konstatavo D. Kuncevičius.
Iš kitos pusės, tęsė jis, ir pačiose mokyklose atmosfera šiandien nėra gera.
„Sakykime, patyčios, nemokėjimas spręsti konfliktų, nes jų niekas apie tai nemoko, kaip išspręsti konfliktus. Patyčių klausimas kaip buvo, taip ir liko, jis niekur nedingo. Kitas dalykas – ekranai. Vaikai įsiaudrinę, vaikai žiūri visokius tiktokus ir kitokius dalykus. Ir jų atsakomybės lygis yra kur kas žemesnis negu suaugusių žmonių“, – pažymėjo vaikų psichiatras.
Anot D. Kuncevičiaus, mokyklose trūksta ir specialistų, kurie padėtų užtikrinti tinkamą mikroklimatą – jis kėlė klausimą, kodėl į ugdymo įstaigas nekviečiamos specialistų komandos, aktyviau nedirbama, jeigu bendra mokyklos atmosfera nėra gera.
„Kai jau prasideda smurtas, tai rodo, kad pūlinys sprogo, o jis tvinko ilgai. Kaupėsi ta neapykanta, tas vidinis nerimas, ir tada jis sprogsta. Ir išsilieja“, – teigė psichiatras.