„Ignitis renewables“ bendruomenių sąskrydyje Kaune – dėmesys partnerystei, energetiniam švietimui ir bendruomenių įgalinimui

Sąskrydyje susitiko žmonės, kuriuos sieja ne tik bendruomeninė veikla, bet ir kasdienė kaimynystė su „Ignitis renewables“ atsinaujinančios energetikos projektais. Renginio metu kalbėta apie ilgalaikio bendradarbiavimo svarbą, bendruomenių iniciatyvas, energetinį švietimą bei tai, kaip vietos projektai prisideda prie stipresnių ir aktyvesnių regionų kūrimo.
„Norime, kad tokie susitikimai būtų ne vien renginys kalendoriuje, o vieta, kur bendruomenės gali susitikti, pasidalyti savo patirtimis ir pamatyti, kad jų idėjos virsta realiais pokyčiais. Per kelerius metus matėme, kaip atsiranda naujos erdvės žmonėms, stiprėja vietos iniciatyvos, o kartu auga ir pasitikėjimas. Mums labai svarbu būti ne tik energetikos projektų vystytojais, bet ir ilgalaikiais partneriais bendruomenėms“, – sako Giedrė Skerniškienė, „Ignitis renewables“ bendruomenių koordinatorė.
Bendruomenės – svarbi energetikos pokyčių dalis
Renginio metu bendruomenių atstovai dalijosi savo patirtimis, kaip vietos iniciatyvos tampa realiais pokyčiais – nuo atnaujintų viešųjų erdvių iki naujų veiklų vaikams ir jaunimui.
Diskusijoje apie bendruomenių projektų kūrimą ir įgyvendinimą savo istorijomis dalijosi Girkalių bendruomenės, Vaiguvos kaimo bendruomenės bei bendruomenės „Lauksargiškiai“ atstovai. Kalbėta ne tik apie finansinę paramą, bet ir apie tai, kaip svarbu turėti partnerį, kuris padeda bendruomenėms drąsiau įgyvendinti savo idėjas.
„Bendradarbiavimas su „Ignitis renewables“ mūsų bendruomenei tapo postūmiu augti ir įgyvendinti idėjas, kurios anksčiau atrodė sunkiai pasiekiamos. Kartu atnaujinome bendruomenės namus, įrengėme šildymo sistemą, sukūrėme informacinius stendus apie mūsų krašto istoriją. Šviesi kaimynystė mums reiškia ne tik paramą, bet ir bendrystę, technologinę pažangą bei pasitikėjimu grįstą ryšį, kuris skatina kurti naujas iniciatyvas ir stiprinti bendruomenę“, – sako Jūratė Šoparė, visuomeninės organizacijos „Girkalių bendruomenės centras“ atstovė.
Sąskrydžio metu taip pat aptarti ketverių metų bendradarbiavimo rezultatai, bendruomenių paramos projektai, kitos aktualijos bei pristatyti įgyvendinti projektai įvairiuose Lietuvos regionuose.
Energetinis švietimas – per patirtį ir smalsumą
Didelė renginio dalis buvo skirta vaikams ir jaunimui. Specialiai sąskrydžiui parengtose energetikos laboratorijose skirtingo amžiaus moksleiviai praktiškai susipažino su elektros gamyba, žaliosios energijos principais ir atsakingu energijos vartojimu.
Mažiausi dalyviai kūrė išmaniuosius LEGO namelius ir aiškinosi, kas išrado elektros lemputę, vyresni konstravo vėjo jėgainių modelius, o 7–12 klasių mokiniai naudodami mikrovaldiklius bei jutiklius ieškojo sprendimų, kaip taupyti elektros energiją kasdienybėje.
Energetikos edukacijas parengė „Mokslo salos“ komanda kartu su „Ignitis grupės“ #EnergySmarSTART programa.
Kaimynystė, kuri stiprina bendruomenes
Sąskrydžio dalyviai taip pat lankė ekspoziciją „Žmogus. Gamta. Mašina“, dalyvavo bendruomenių fotosesijoje prie interaktyvaus eksponato PASAULIO CENTRAS bei neformaliose diskusijose apie bendruomenių ateitį ir tvarią kaimynystę.
Skirtingų Lietuvos regionų bendruomenes subūręs renginys dar kartą parodė, kad partnerystė tarp energetikos projektų vystytojų ir vietos žmonių šiandien vis dažniau tampa ne formaliu bendradarbiavimu, o ilgalaikiu ryšiu, grįstu dialogu, pasitikėjimu ir bendromis iniciatyvomis.
„Šviesi kaimynystė mums pirmiausia reiškia patikimą kaimyną, kuris palaiko bendruomenės idėjas ir padeda jas paversti realiais pokyčiais. Per dvejus bendradarbiavimo metus su „Ignitis renewables“ įsirengėme bendruomenės erdvę susitikimams ir edukacijoms, o šiandien kartu įgyvendiname projektus, kurie padės prikelti bendruomenei svarbias erdves naujam gyvenimui. Kai matai realius pokyčius, atsiranda daugiau motyvacijos veikti, telkti žmones ir kurti ateities planus“, – sako Dalia Skardžiuvienė asociacijos „Vaiguvos kaimo bendruomenė“ atstovė.
„Per tokius susitikimus svarbiausia gimsta ne scenose, o tarp žmonių – pokalbiuose, pasidalijimuose, naujose idėjose. Kai bendruomenės mato viena kitos patirtis, atsiranda daugiau drąsos kurti, imtis iniciatyvų ir tikėti, kad pokyčiai jų aplinkoje yra įmanomi“, – teigia G. Skerniškienė.
Pasak jos, „Ignitis renewables“ nuosekliai stiprina ryšį su vietos bendruomenėmis, vadovaudamasi „Šviesios kaimynystės“ principu ir siekdama kurti ilgalaike partneryste ir pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą. Bendrovės paramos iniciatyvos padeda ne tik atnaujinti infrastruktūrą ar įgyvendinti bendruomenių projektus, bet ir telkia žmones bendroms veikloms, stiprina vietos iniciatyvas bei skatina didesnį domėjimąsi energetikos tema. Tokie susitikimai tampa erdve naujoms idėjoms, patirčių mainams ir atviram dialogui, o bendrovė ir toliau siekia būti patikimu kaimynu, prisidedančiu prie žaliosios energetikos ateities kūrimo Lietuvoje.
Parama šalia „Ignitis renewables“ statomų ir veikiančių vėjo parkų bendruomenėms yra reikšminga. Per keturis metus bendrovė visoms bendruomenių iniciatyvoms Lietuvoje įgyvendinti jau skyrė daugiau nei 1,3 mln. eurų paramos.
