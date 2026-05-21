Kaunas ar Vilnius – kurį miestą rinktis būsimam studentui?

Šiame straipsnyje abu miestai lyginami pagal svarbiausius būsimo studento pasirinkimo kriterijus: būsto nuomos kainas, pragyvenimo išlaidas, studijų aplinką, kultūrinį gyvenimą ir karjeros galimybes.
90 proc. tarptautinių studentų teigė, kad Kaunas atitiko arba pranoko jų lūkesčius, o 80 proc. rekomenduotų šį miestą ir savo draugams, rodo „QS Best Student Cities 2026“ reitingas. Savo atsiliepimuose studentai dažniausiai pabrėžia kompaktišką miesto dydį, žaliąsias erdves, patogų viešąjį transportą, aktyvų kultūrinį gyvenimą ir saugumo jausmą. Vilnių studentai apibūdino kaip kupiną žavinčios architektūros bei muziejų, teatrų, prekybos centrų, kavinių ir barų miestą QS apklausoje 2025 metais.
5 skirtumai tarp studentų gyvenimo Kaune ir Vilniuje (būsto kainų, susisiekimo ir gyvenimo kokybės palyginimas):
Susiję straipsniai
„Ignitis renewables“ bendruomenių sąskrydyje Kaune – dėmesys partnerystei, energetiniam švietimui ir bendruomenių įgalinimui
Svarbiausia – išdrįsti tapti „Lietuvos Maximalistu“: stropūs šalies moksleiviai jau gali teikti paraiškas stipendijoms
1. Būsto nuoma: Kaune vieno kambario butas vidutiniškai kainuoja apie 185 Eur/mėn. mažiau nei Vilniuje.
2. Būsto dydis: Kaune vidutinis būsto plotas 2025 m. siekė 65,9 kv. m – daugiau nei Vilniuje ir kituose Lietuvos didmiesčiuose.
3. Darbo užmokestis: Vilniuje vidutinis atlyginimas „ant popieriaus“ didesnis, tačiau 2025 m. Kaune jis augo sparčiau.
4. Susisiekimas: Kaune kasdienės kelionės vidutiniškai trunka 15–30 min., Vilniuje – 35–50 min.
5. Studentų bendruomenė: Kaune kas dešimtas gyventojas yra studentas, todėl studentų dalis mieste ryškesnė nei Vilniuje.
Būsto nuomos kainos – Kaune kainuoja mažiau nei Vilniuje
Neretai Kaunas laikomas miestu su vienu geriausiu kainos ir gyvenimo kokybės santykiu, o tai itin aktualu jauniems žmonėms, dar tik besirenkantiems miestą, kuriame įsikurs gyventi bei kurti karjerą. Skaičiuojama, kad vidutinis būsto plotas čia siekia 65,9 kv. m., o 1 kambario buto nuoma miesto centre vidutiniškai siekia 551 eurą per mėnesį. Tuo tarpu Vilniuje toks butas kainuotų 745 eurus.
Skiriasi ir bendrabučių kainos – Kaune įprastai jos svyruoja nuo 72 iki 184 eurų per mėnesį, priklausomai nuo kambario tipo. „Studijuok Kaune“ duomenimis, Kaune vienvietis kambarys vidutiniškai kainuoja 120–184 eurus per mėnesį, dvivietis – 75–145 eurų per mėnesį, o trivietis – 72–150 eurų per mėnesį. Vilniuje bendrabučių kainos prasideda nuo 70 eurų, bet gali pasiekti ir 190 eurų per mėnesį.
Kasdienės studento išlaidos – kiek kainuoja gyventi Kaune ir Vilniuje?
Kasdienės išlaidos drastiškai Vilniuje ir Kaune nesiskiria, juose studentai per mėnesį išleidžia apie 200–300 eurų, rodo ekonomistų skaičiavimai. Kaune šiek tiek mažesnės kainos restoranuose, kavinėse. Žinoma, tai nėra dideli skirtumai, bet per mėnesį ar metus jie tampa apčiuopiami. Taip pat nežymiai, bet Kaune atlyginimai auga sparčiau – 2025 m. Kaune darbo užmokesčio augimo rodiklis buvo 8,5, o Vilniuje – 8,2.
Taip pat Kaune pigesnis viešojo transporto bilietas. Taip pat universitetai siūlo iniciatyvų, kurios susisiekimą mieste padaro dar patogesnį. Pavyzdžiui, Kauno technologijos universitetas (KTU) 2026 m. būsimiems bakalauro pirmakursiams siūlo iki gegužės 29 d. rinktis išankstinį priėmimą ir jį pasirinkusiems padovanos Kauno viešojo transporto elektroninę kortelę „Žiogas“, su kuria visus metus galės mieste keliauti nemokamai. O kur dar laikas praleidžiamas kelionėse – Kaune studijuojantys jauni žmonės praleidžia jo daug mažiau.
Susisiekimas – Kaune studentai kelionėms sugaišta mažiau laiko
Kaunas pasižymi ne tik mažesnėmis kainomis, bet ir patogesniu susisiekimu mieste bei užmiestyje. Vidutinis susisiekimo laikas Kaune siekia 15–30 min., kai tuo tarpu Vilniuje – 25–50 min. Tad Kaune studentai praleidžia mažiau laiko važiuodami ir automobilių kamščiuose. Tai lemia mažesnis miesto dydis ir susisiekimo išplanavimas gyvenamuosiuose rajonuose.
Mieste atnaujintas autobusų ir troleibusų parkas, itin išplėtota dviračių takų infrastruktūra suteikia daugiau pasirinkimų, kaip judėti mieste. Iš universiteto auditorijos nesunku per kelias minutes atsidurti parke ar prie upės.
Taip pat iš Kauno patogu keliauti ir į kitus Lietuvos miestus – jis yra arčiau šalies vidurio nei, pavyzdžiui, sostinė. Dėl to kelionė į pajūrį iš Kauno gali būti maždaug valanda trumpesnė. Į kitus regionus patogu vykti automobiliu, moderniais autobusais ar įvairiomis kryptimis kursuojančiais traukiniais.
Laisvalaikis – kur daugiau pasiūlos studentams?
Vilnius turi sostinei būdingą šurmulį – daugiau parodų, kultūrinių iniciatyvų. Kaunas būdamas kompaktiškesnis miestas leidžia lengviau derinti paskaitas, darbą, sportą, renginius ir spontaniškus susitikimus, o tai studentui neretai tampa svarbiau už vien teorinį pasirinkimų kiekį.
Kaune yra ir daugybė laisvalaikio pasirinkimų. Koncertai, festivaliai ir sporto renginiai reguliariai suburia žmones iš visos Lietuvos į Dariaus ir Girėno stadioną, „Žalgirio“ areną, šalia arenos esantį Olimpinį baseiną, Kauno ledo rūmus ar vieną iš daugelio kitų vietų.
Architektūros ir žaliųjų erdvių derinys Kaune yra išskirtinis: modernizmo architektūra, kuri pripažinta UNESCO paveldu, susipina su senamiesčiu, upių pakrantėmis ir parkų sistema. Dėl to studentai gali rinktis labai įvairų laisvalaikį – nuo kavinių ir galerijų iki ramių pasivaikščiojimų Nemuno saloje ar Panemunės šile
Kaune yra vienintelis Lietuvoje studentų miestelis, kuriame verda gyvenimas. KTU Studentų laisvalaikio centre galima su draugais sužaisti biliardo ar stalo teniso partiją, išbandyti stalo žaidimus ar susitikti „Gaming Hub“ turnyruose. Čia užsimezga draugystės, gimsta idėjos ir kuriami prisiminimai, kurie lieka ilgam.
Karjeros galimybės – kuo skiriasi Kauno ir Vilniaus darbo rinka?
Kaune gausu ir karjeros galimybių, kurios nenusileidžia sostinei. Šiame mieste sparčiausiai auga informacinių ir ryšių technologijų, verslo paslaugų centrų, gyvybės mokslų ir pažangios inžinerijos sritys. Šiose srityse netrūksta praktikos ir darbo pasiūlymų.
Sostinėje sparčiausiai stiprėja finansinių technologijų (FinTech), informacinių technologijų, žaidimų kūrimo, gyvybės mokslų ir lazerių sektoriai. Tačiau vienas stipriausių universitetų, ruošiančių šių sričių specialistus, ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje yra Kauno technologijos universitetas (KTU).
Tarptautiniai „QS World University Rankings: Europe 2026“ (QS WUR Europe) ir Times Higher Education (THE) reitingai atskleidė, jog universitetą verta rinktis ne tik technologijų ar inžinerijos mokslo krypties studijoms, bet ir verslo, ekonomikos, socialinių mokslų krypties studijoms, kurios universitete puikiai įvertintos.
Tad Kaunas yra puikus pasirinkimas, jei jaunas žmogus nori siekti karjeros inžinerijos srityje, išleisti pragyvenimui kiek mažiau, nestovėti automobilių spūstyse, bet kartu mėgautis didmiesčio privalumais ir klestinčiu kultūriniu gyvenimu.
Kam labiau tinka Kaunas, o kam – Vilnius?
Kaunas gali būti tinkamesnis pasirinkimas, jei tau svarbu:
- mažesnės kasdienės išlaidos – būsto nuoma Kaune vidutiniškai yra žemesnė nei Vilniuje;
- trumpesnis susisiekimas mieste – universitetą, bendrabutį, darbą ar laisvalaikio vietas Kaune dažnai galima pasiekti per trumpesnį laiką (15–30 min.);
- didesnis studentų santykis lyginant su gyventojais – Kaune maždaug kas dešimtas gyventojas yra studentas, tad lengviau įsitraukti į studentišką gyvenimą ir užmegzti naujų ryšių.
Trumpai: Kaunas labiau tinka tiems, kurie nori gyventi komfortiškai
Vilnius gali būti tinkamesnis pasirinkimas, jei tau svarbu:
- tarptautinė aplinka – sostinėje veikia daugiau užsienio kapitalo įmonių įvairiuose sektoriuose ir vyksta daugiau tarptautinių iniciatyvų, gyvena daugiau užsieniečių;
- didesnė nišinių veiklų įvairovė – Vilniuje lengviau rasti specifinių renginių, bendruomenių ar veiklų.
Trumpai: Vilnius labiau tinka tiems, kuriems svarbi tarptautinė aplinka ir platesnė, nors labiau išskaidyta, veiklų pasiūla.
Kauno technologijos universitetas (KTU)KaunasStudijos
Rodyti daugiau žymių