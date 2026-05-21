Profesinė sąjunga kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvines derybas

Pasak LŠDPS, derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotos dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukiami susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai.
„Kauno miesto savivaldybė pateikė savo derybinę grupę ir 2026 m. vasario 25 d. telefonu informavo, kad sutinka susitikti kovo 3 d. Tačiau tą pačią dieną pranešė, jog susitikimas perkeliamas į kovo 12 d. Kovo 12 d. profesinė sąjunga vėl sulaukė skambučio, kad derybos atšaukiamos. Po to sekė daugiau nei mėnesį trukusi tyla“, – pranešime teigė profesinė sąjunga.
Anot jos, balandžio pabaigoje savivaldybė vėl susisiekė ir pasiūlė susitikti. Profesinės sąjungos atstovai teigia pakartotinai išsiuntę savivaldybei kolektyvinės sutarties projektą, tačiau iki šiol nėra sulaukę jokios jos pozicijos raštu.
Situacijos dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kuomet turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje.
Pasak jos, likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės.
„Kai oficialūs raštai ignoruojami, o susitikimai atšaukiami paskutinę minutę prisidengiant vis kitais pasiaiškinimais, tampa akivaizdu, kad savivaldybė neketina sąžiningai derėtis. Toks elgesys žemina mokytojus ir diskredituoja patį socialinio dialogo principą“, – pranešime sakė LŠDPS Kauno miesto ir rajono susivienijimo pirmininkė Loreta Mačiulienė.
Profesinės sąjungos teigimu, trečiadienį vykusiame LŠDPS Kauno miesto ir rajono susivienijimo narių susirinkime nuspręsta trauktis iš, anot jos, formaliai imituojamo derybų proceso ir inicijuoti darbo ginčo dėl intereso komisiją.
„Jeigu rimtų pokyčių savivaldybės požiūryje į derybas ir į teisę nebus – streikuosime“, – pabrėžė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.