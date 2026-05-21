Lietuvos dienaŠvietimas

Profesinė sąjunga kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvines derybas

2026 m. gegužės 21 d. 09:09
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvines derybas ir svarsto apie streiką.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak LŠDPS, derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotos dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukiami susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai.
„Kauno miesto savivaldybė pateikė savo derybinę grupę ir 2026 m. vasario 25 d. telefonu informavo, kad sutinka susitikti kovo 3 d. Tačiau tą pačią dieną pranešė, jog susitikimas perkeliamas į kovo 12 d. Kovo 12 d. profesinė sąjunga vėl sulaukė skambučio, kad derybos atšaukiamos. Po to sekė daugiau nei mėnesį trukusi tyla“, – pranešime teigė profesinė sąjunga.
Anot jos, balandžio pabaigoje savivaldybė vėl susisiekė ir pasiūlė susitikti. Profesinės sąjungos atstovai teigia pakartotinai išsiuntę savivaldybei kolektyvinės sutarties projektą, tačiau iki šiol nėra sulaukę jokios jos pozicijos raštu.
Susiję straipsniai
K. Krivickas tikina sulaukęs akibrokšto: dukrai užvertos mokyklos durys

K. Krivickas tikina sulaukęs akibrokšto: dukrai užvertos mokyklos durys

Jūsų skaitmeninė tapatybė šiandien vertingesnė už piniginę: ekspertai įspėja – pavogti galima ne tik pinigus, bet ir gyvenimą

Jūsų skaitmeninė tapatybė šiandien vertingesnė už piniginę: ekspertai įspėja – pavogti galima ne tik pinigus, bet ir gyvenimą

Mada ar labiau – prestižas? „Saulės“ privačios gimnazijos mokytoja paaiškino, kaip tvariau siekti gerų rezultatų

Mada ar labiau – prestižas? „Saulės“ privačios gimnazijos mokytoja paaiškino, kaip tvariau siekti gerų rezultatų

Situacijos dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kuomet turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje.
Pasak jos, likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės.
„Kai oficialūs raštai ignoruojami, o susitikimai atšaukiami paskutinę minutę prisidengiant vis kitais pasiaiškinimais, tampa akivaizdu, kad savivaldybė neketina sąžiningai derėtis. Toks elgesys žemina mokytojus ir diskredituoja patį socialinio dialogo principą“, – pranešime sakė LŠDPS Kauno miesto ir rajono susivienijimo pirmininkė Loreta Mačiulienė.
Profesinės sąjungos teigimu, trečiadienį vykusiame LŠDPS Kauno miesto ir rajono susivienijimo narių susirinkime nuspręsta trauktis iš, anot jos, formaliai imituojamo derybų proceso ir inicijuoti darbo ginčo dėl intereso komisiją.
„Jeigu rimtų pokyčių savivaldybės požiūryje į derybas ir į teisę nebus – streikuosime“, – pabrėžė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS)Andrius Navickas (LŠDPS)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.