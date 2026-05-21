R. Popovienė: gaila, kad ne visos ugdymo įstaigos per oro atakos pavojų reagavo taip, kaip turėtų

„Gaila, kad ne visos įstaigos pasirengė per tą oro pavojaus paskelbimą taip, kaip turėtų pagal visas taisykles, algoritmus, kuriuos tikrai kiekviena mokykla turi (…). Buvo mokyklų ir darželių, kurios tai įgyvendino, pasiruošė ir viską atliko taip, kaip turi būti (…). Ta situacija mums yra neįprasta. Ji galbūt labai aiškiai parodė, kad iš tiesų turėtume būti pasirengę“, – ketvirtadienį „Lietuvos ryto TV“ laidoje kalbėjo ministrė.
„Pastaruoju metu matėme įvairiausių smurto atvejų mokyklose, kurie taip pat pareikalavo tam tikrų veiksmų. Todėl pradėjome kalbėti, kad būtina pasipraktikuoti ir tas praktikas daryti kuo dažniau, kad net nereikėtų galvoti, kad tie algoritmai kiekvieno mokinio ir mokytojo galvoje suveiktų (…). Rytoj turėsime pasitarimą įstaigų vadovų, dar kartą akcentuosime (…), sudėliosime atmintinę, kaip reikėtų elgtis, ypač – kaip pranešti informaciją tėvams. Nes tai irgi yra labai svarbu“, – akcentavo ji.
Tuo metu už įstaigų, kurios nebuvo pasirengusios tinkamai reaguoti į grėsmę, darbuotojų veiksmus atsako įstaigų vadovai, o už pastaruosius – savivaldybės. Tad, pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jos ir turėtų prisiimti atsakomybę už netinkamus veiksmus grėsmės akivaizdoje.
„Atsakomybė (…) tenka įstaigos vadovui. Čia ir savivaldybės atsako už savo valdomų įstaigų pasirengimo organizavimą“, – laidoje kalbėjo ministrė.
Ji taip pat pažymėjo, jog reaguojant į trečiadienį įvykusį incidentą, artimiausiu metu planuojama supažindinti ir egzaminų rengėjus bei vykdytojus su parengtu reglamentu, kaip reikėtų elgtis, jei oro pavojus būtų paskelbtas vykstant mokinių egzaminams.
„Vakar apie tai kaip tik kalbėjome ir su Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriumi. Algoritmas yra parengtas, bus supažindinti ir vykdytojai, ir mokytojai, kaip reikėtų elgtis, jeigu taip įvyktų egzaminų metu“, – sakė R. Popovienė.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Tiesa, paskelbus oro pavojų bei informavus apie galimą grėsmę, dalis ugdymo įstaigų pakvietė tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė vėliau akcentavo, kad trečiadienio įvykiai atskleidė spragas ugdymo įstaigose pavojaus metu. Pasak I. Ruginienės, atsakingi mokyklų darbuotojai tokiomis aplinkybėmis turi elgtis ramiai ir koordinuotai, užuot skatinę tėvus atvykti pasiimti vaikų iš įstaigų.
Vis tik, premjerės teigimu, pirminių priemonių šioms spragoms spręsti jau imamasi. Anot Vyriausybės vadovės, ugdymo įstaigoms ruošiama atnaujinta informacija, kaip elgtis pavojaus metu.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.
Raminta Popovienė
