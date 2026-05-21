Vilniaus kolegijoje prasidėjo HEROES aljanso pusmetinis susitikimas

Atidarymo pradžioje susirinkusius dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos Mokslo ir meno tarnybos vadovė dr. Alina Katunian, kuri tarė įžanginį žodį ir pakvietė visus į renginio pradžią. Po jos sveikinimo žodžio dalyvius pasitiko Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studenčių L. Šideikytės, G. Džalgonijos, T. Pauraitės, L. Vasiliauskaitės ir studentų choro atliekami kūriniai, sukūrę įspūdingą ir bendruomenišką atmosferą. Choro vadovas – P. Butkus, koncertmeisterė – N. Baranauskaitė‑Matukonienė.
Po muzikinės įžangos sveikinimo žodį tarė Vilniaus kolegijos direktorės pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė. Susirinkusiesiems ji palinkėjo įkvepiančių diskusijų, prasmingų susitikimų ir produktyvios savaitės Vilniaus kolegijoje.
Renginio dalyvius taip pat pasveikino Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Neda Žutautaitė, atsakinga už Europos universitetų aljansų sritį. Ji akcentavo HEROES aljanso, kaip augančios Europos akademinės bendruomenės, reikšmę, išreiškė pasididžiavimą aktyviu narių įsitraukimu ir pabrėžė nuosekliai stiprėjančias aljanso ambicijas bei bendradarbiavimą Europos mastu.
Apie šios savaitės reikšmę ir bendrų veiklų svarbą kalbėjo HEROES aljanso prezidentė Sofie Mols, pakvietusi bendruomenę „padaryti nematomą – matomu“, išryškinant žmones, iniciatyvas ir realią vertę kuriančius darbus, kurie stiprina aljanso veiklą ir jo poveikį.
Verslo perspektyvą pristatęs Vilniaus kolegijos tarybos pirmininkas ir „Grant Thornton Baltic“ partneris Sergejus Abakumovas pabrėžė, kad tradicinių verslo ir aukštojo mokslo partnerysčių šiandien nebepakanka – jas keičia sparčiai kintanti darbo rinka, kurią veikia dirbtinis intelektas, žalioji pertvarka ir geopolitinis neapibrėžtumas. Jis akcentavo būtinybę stiprinti ilgalaikį bendradarbiavimą, grindžiamą aiškiais tikslais, atviru dialogu, abipuse nauda ir tęstinumu, taip pat pabrėžė kompetencijomis grįsto (angl. skills-first) požiūrio svarbą, kai pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams, o ne vien formalioms kvalifikacijoms.
Renginio metu taip pat buvo pristatyta tolimesnė susitikimų eiga ir praktinė informacija, užtikrinanti sklandų dalyvių darbą visos savaitės metu, kurią pristatė Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė dr. Jolanta Preidienė. Pabrėžta, kad laukia intensyvios, įkvepiančios ir prasmingos dienos Vilniaus kolegijoje, skirtos stiprinti bendradarbiavimą, generuoti naujas idėjas ir toliau auginti HEROES aljanso ambiciją visos Europos mastu.
