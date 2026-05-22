Du VIKO EKF studentai – geriausio „Euroweek 2026“ projekto autoriai Europoje

Projektas „Learning Faster Than Change: Absorptive Capacity and the Future of Work“ („Mokytis greičiau nei keičiasi pasaulis: nauji gebėjimai ir darbo ateitis“) buvo pripažintas geriausiu tarp 15 tarptautinių komandų.
VIKO EKF studentas ir konkurso nugalėtojas Robertas Solonovičius dalinasi įspūdžiais: „Projektas paliko didžiulį įspūdį – pirmiausia dėl aukščiausio lygio organizacijos ir masto, kadangi renginyje dalyvavo daugybė akademikų ir studentų iš visos Europos. Mūsų tarptautinės grupės projekto rengimas truko tris mėnesius, pareikalavo daug laiko, energijos ir disciplinos kiekvieną savaitę jungtis bendram darbui. Tačiau pasiektas rezultatas stulbinantis – mūsų projektas laimėjo pirmą vietą Europoje!“
Savo patirtimi džiaugėsi ir VIKO EKF studentas bei konkurso nugalėtojas Einardas Bartuška: „Sužinojome naujų dalykų ir praplėtėme akiratį. Tai buvo labai smagi ir naudinga patirtis, kurią tikrai pakartočiau. Visa mūsų komanda labai laiminga ir patenkinta rezultatu – emocijų tikrai buvo daug!“
Studentus renginyje lydėjo ir grupės projektui vadovavo Draudimo katedros dėstytoja doc. dr. Agnė Šimelytė.
Gegužės 4–8 d. Katovicų ekonomikos universitete vykęs „Euroweek 2026“ subūrė studentus, dėstytojus ir tyrėjus iš įvairių Europos šalių. Šių metų tema – „Atsparios organizacijos neapibrėžtumo laikais: inovacijos, verslumas ir darbo ateitis“. Renginyje buvo diskutuojama apie organizacijų gebėjimą prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, ateities darbo rinką ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą.
Tokios pergalės dar kartą įrodo – VIKO Ekonomikos fakulteto studentai drąsiai konkuruoja tarptautinėje erdvėje ir grįžta su aukščiausiais įvertinimais.