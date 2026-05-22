Kas finansuoja svajonę sportuoti: Vilniaus kolegijos studentai narstė dviračių komandos užkulisius

Šiandien aplink iniciatyvą buriasi partneriai, rėmėjai, treneriai, sportininkai ir bendraminčiai, kuriantys vertę ne tik rezultatams trasoje, bet ir pačiai sporto kultūrai Lietuvoje.
Apie tai pirmadienį diskutuota Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, kur „Energus“ komanda susitiko su reklamos vadybos studentais. Čia buvo pristatyti dviračių komandos ir Talentų akademijos rėmimo modeliai, reklamos strategija, komunikacijos kryptys bei vidiniai sporto projekto vystymo procesai.
Susiję straipsniai
Paskaitos metu studentams pristatyta dviračių komandos ir Talentų akademijos rėmėjų ekosistema, reklamos strategija, komunikacijos kryptys bei vidiniai sporto projekto kūrimo procesai. Tačiau daugiausia dėmesio sulaukė ne logotipai ar reklaminiai planai, o klausimai apie prasmę: kaip gimsta tokie projektai, kas juos finansuoja ir kodėl verslas šiandien renkasi investuoti ne tik į reklamą, bet ir į bendruomenę.
„Studentų klausimai nustebino brandumu. Jie nebijojo klausti apie sudėtingus dalykus – finansus, projekto tvarumą, realią naudą partneriams. Tai rodo, kad ateina labai smalsi ir kritiškai mąstanti komunikacijos karta“, – po paskaitos sakė Energus Talentų akademijos vadovė ir trenerė Tatjana Petrauskienė.
Apie marketingo subtilybes, sporto komunikaciją ir rėmėjų pritraukimą pasakojo Eglė Krušinskaitė – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto alumnė, šiandien dirbanti Energus marketingo projektų vadove. Ji dalijosi savo profesiniu keliu bei atvirai pasakojo, kad komunikacija ją lydėjo nuo pirmųjų studijų metų. „Kartais atrodo, kad sporto marketingas sukasi tik apie pergales, tačiau realybėje viskas prasideda nuo pasitikėjimo, istorijos ir gebėjimo įtraukti žmones“, – paskaitoje akcentavo E. Krušinskaitė.
Dėstytoja Lina Bivainienė studentams suteikė galimybę išgirsti ne teorinius modelius, o tikras istorijas iš sporto, komunikacijos ir partnerysčių pasaulio. „Energus“ komandos atstovės po susitikimo pripažino, kad tokios paskaitos dažnai tampa abipusiu mainu: studentai ieško atsakymų, o sporto projektų kūrėjai – naujo požiūrio. Ir būtent čia gimsta įdomiausia dalis: kai jauno žmogaus klausimai apie prasmę skamba stipriausiai.
Dviračių sporto bendruomenes augina ne tik pedalai ar pergalės. Jas augina žmonės, kurie tiki, kad hobis gali tapti judėjimu, partnerystė – bendruomene, o viena paskaita auditorijoje – naujos istorijos pradžia.