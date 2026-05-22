Lietuvoje prasideda Paskutinio skambučio šventė: mokyklas baigia 22 tūkst. abiturientų

2026 m. gegužės 22 d. 10:00
Penktadienį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose prasideda Paskutinio skambučio šventė, žyminti vieną svarbiausių etapų abiturientų gyvenime – mokyklos baigimą, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
Paskutinio skambučio proga abiturientus penktadienį sveikina švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, ragindama jaunuolius drąsiai žengti į naują gyvenimo etapą.
„Paskutinis skambutis – tai ne tik mokyklos durų užvėrimas. Tai akimirka, kai verta atsisukti atgal ir pamatyti, kiek daug jau nuėjote. Už jūsų – metai mokymosi, draugysčių, iššūkių, abejonių ir pergalių. Priekyje – pasirinkimai, kuriuos darysite patys“, – sakė R. Popovienė.
„Linkiu drąsos ieškoti savo kelio – net jei jis nebus tiesus ar greitas. Nesvarbu, ar atsakymus rasite iškart po mokyklos, ar po kelerių metų bandymo – kiekviena patirtis jus augina, stiprina ir padeda vis labiau pasitikėti savo jėgomis“, – pridūrė ministrė.
R. Popovienė abiturientams taip pat palinkėjo sėkmingos egzaminų sesijos ir drąsių sprendimų.
ŠMSM duomenimis, šiemet šalies mokyklas baigia apie 22 tūkst. abiturientų.
