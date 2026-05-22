R. Popovienė: šios savaitės įvykiai – pamoka, į kurią privalome reaguoti

„Į šią savaitę paskelbtus oro pavojus didelė dalis mokyklų reagavo tinkamai ir atsakingai. Vis dėlto, fiksuoti ir atvejai, kurie neturi pasikartoti, tarp jų – ugdymo įstaigos darbuotojai prašė tėvų atvykti pasiimti vaikų arba dalis tėvų to ėmėsi savarankiškai, ne visi ugdymo įstaigų vadovai organizavo įstaigos veiksmus pagal savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir rekomenduojamą tvarką“, – rašoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pranešime.
„Šios savaitės įvykiai – pamoka, į kurią privalome reaguoti (…). Skirkime laiko peržiūrėti ir pasitikrinti algoritmus, supažindinti su jais visą savo bendruomenę – mokytojus, mokyklos darbuotojus, tėvus, atitinkamai pagal amžių – ir vaikus. Mokyklose gali kilti pačių įvairiausių ekstremalių situacijų – oro pavojai, gaisro, teroristiniai, smurto atvejai. Būkime pasiruošę, tada būsime saugūs. Žinodami, kaip elgtis pavojaus atveju, ištikus jam reaguosime greičiau, jausimės ramiau. Taip pat kiekviena ugdymo įstaiga turi rasti bendruomenei priimtiniausią tėvų informavimo būdą“, – po penktadienį surengto pasitarimo su savivaldybių švietimo skyrių ir ugdymo įstaigų vadovais pažymėjo ministerijos vadovė.
R. Popovienės teigimu, už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms organizavimą, koordinavimą ir kontrolę yra atsakingos jų steigėjos – savivaldybės. Jos esą privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje veikiančios ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, būtų sudarytos sąlygos šių planų įgyvendinimui, krizinių situacijų metu gyventojai ir įstaigos gautų aiškią ir savalaikę informaciją bei metodinę pagalbą.
ELTA primena, kad ketvirtadienį oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius, kaip įtariama, dronus.
Trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Paskelbus oro pavojų, paaiškėjo, kad kai kurios švietimo savo įstaigos veiksmus koordinavo ne taip, kaip turėtų – kvietė tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitymų, nesilaikė nustatytų principų.
