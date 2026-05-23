Paskutinį skambutį švenčiantys dvyliktokai parodė išmonę: ant automobilių – šmaikštūs užrašai

Kaip rašyta smagiais kadrais iš Šiaulių gatvių pasidalinusios miesto savivaldybės feisbuke, tai diena, kai mokykliniai metai tampa prisiminimais, o prieš akis atsiveria nauji keliai, pasirinkimai ir svajonės.
„Per tuos metus čia buvo visko – pirmųjų nedrąsių žingsnių, draugysčių, juoko koridoriuose, nerimo prieš kontrolinius ir pergalių, kuriomis didžiavosi ne tik mokytojai ar tėvai, bet ir visas miestas. Šiauliai matė, kaip augote, stiprėjote ir tapote savimi.
Tegul šiandieninis skambutis būna pradžia. Pradžia drąsos rinktis savo kelią, tikėti savo jėgomis ir kurti gyvenimą, kuriuo didžiuositės“, – linkėta įraše.