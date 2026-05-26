Vilniaus kolegijoje įvyko HEROES aljanso pusmečio susitikimas

HEROES aljanso pusmečio susitikimas VIKO prasidėjo atidarymo renginiu, kurio metu dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos atstovai ir HEROES aljanso prezidentė. Renginio atidarymui Menų ir dizaino fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentės ir studentų choras dovanojo muzikinius kūrinius, sukūrusius įspūdingą ir bendruomenišką atmosferą.
Visos savaitės metu vyko intensyvūs susitikimai, diskusijos, dirbtuvės ir strateginės sesijos, skirtos studijų plėtrai, inovacijoms, moksliniams tyrimams, tarptautinėms iniciatyvoms bei regionų atsparumo stiprinimui. Darbo paketų komandos ne tik dirbo atskirose sesijose, bet ir bendradarbiavo mišriose grupėse, dalijosi patirtimis, ieškojo bendrų sprendimų ir vystė naujas idėjas ateities iniciatyvoms.
Susiję straipsniai
Savaitės metu svečiai taip pat turėjo galimybę geriau pažinti Vilnių specialios ekskursijos metu, apsilankyti Vilniaus kolegijos fakultetuose, susipažinti su studijų aplinka, laboratorijomis bei praktinio mokymo erdvėmis. Šios patirtys leido dar artimiau pažinti ne tik instituciją, bet ir Lietuvos kultūrą ir akademinę bendruomenę.
Jaukiu ir bendruomenišku akcentu tapo renginio uždarymas, kurio metu kartu su Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansambliu „Voruta“ dalyviai mokėsi lietuvių liaudies šokių ir dainų. Tai buvo puiki proga neformalioje aplinkoje sustiprinti tarptautinius ryšius, dalintis kultūromis ir kartu kurti nepamirštamas akimirkas.
HEROES aljanso pusmečio susitikimas Vilniaus kolegijoje buvo reikšmingas ir produktyvus renginys, dar kartą patvirtinęs VIKO siekį aktyviai prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo, inovatyvių sprendimų kūrimo ir aukštojo mokslo pažangos Europoje. Pusmečio susitikimo metu pasiekti rezultatai ir užmegzti ryšiai taps tvirtu pagrindu tolimesnėms HEROES aljanso veikloms, skatinančioms bendrų tikslų įgyvendinimą ir tvirtą partnerystę.
Vilniaus kolegijaHeroesEuropa
Rodyti daugiau žymių