Detektyvas dėl įtariamo padegimo Riešės gimnazijoje: direktorė atskleidė, ką užfiksavo vaizdo kameros

Riešės gimnazijos direktorė Egidija Urbanavičienė šiuo metu atostogauja, tačiau apie nutikusį incidentą yra gerai informuota ir į situaciją reaguoja rimtai. Portalui Lrytas trečiadienio rytą ji pateikė daugiau detalių apie mokykloje kilusį gaisrą ir kartu prakalbo apie vaizdo kamerų jau užfiksuotus įrašus.
Buvo gerai pasiruošę
„Situacija iš tikrųjų yra tiriama. Pirminėmis ugniagesių išvadomis, tai nenutiko dėl to, kad buvo kažkokių degių medžiagų arba netinkamai sutvarkytas rūsys. Mums tai yra labai svarbu.
Tai negalėjo patys daiktai savaime užsidegti. Galutinių išvadų dar neturime, bet pirminiai duomenys tokie, kad buvo padegta“, – kalbėdama apie gimnazijoje kilusį gaisrą nurodė direktorė.
Vieta, kur jis ir kilo, yra mokyklos sandėliuke esantis nedidelis kabinetukas.
„Tai yra rūsys, ir tame rūsyje yra sudėti daiktai – likučiai po remonto, teptukai, voleliai, naujos nupirktos durys. Buvo dar stalas toje vietoje, tai ten techniniai darbuotojai laiko savo rakandus, kurie yra reikalingi paremontuoti ką nors mokykloje“, – komentavo E. Urbanavičienė.
Įprastai, aiškino direktorė, ši patalpa visada yra užrakinta, tačiau po praėjusios savaitės įvykių, kai buvo skelbiama apie oro pavojų, rūsį nuspręsta pertvarkyti, kurį laiką jis buvo atrakintas.
„Kadangi pirmadienį dar buvo atvykę šauliai, pasitarėme, kaip tą rūsį būtų galima dar geriau paruošti, jeigu įvyktų evakuacija paskelbus oro pavojų. Ir darbininkai tą vietą atsirakinę tvarkėsi. Peržiūrėjo daiktus, kurie galėtų būti išmesti, pašalinti arba pernešti į kitą vietą.
Ir vaizdo įrašas fiksuoja, kad tuo metu ten įėjo žmonės, kurie neturėjo įeiti, ir po to greitai išbėgo“, – pasakojo Riešės gimnazijos vadovė.
Paklausta, ar tie žmonės yra iš mokyklos bendruomenės, ji patvirtino, kad taip.
Tiesa, anot E. Urbanavičienės, nei mokyklos administracija, nei mokiniai nesutriko – ugniagesiai mokyklos atstovams netgi minėjo, kad tai buvo pavyzdinė evakuacija.
„Bet aš nesistebiu, nes mes labai treniruojamės. Kasmet turime po dvi tris evakuacijas ir darbuotojams, ir vaikams. Kiekvienas žmogus žino, kur išeiti, pro kur eiti“, – pabrėžė ji.
Administracija esą turi ir ryškias liemenes, kad įvairių incidentų atveju vaikai žinotų, kur yra gimnazijos atstovai, į kuriuos galima kreiptis.
„Taip pat turime nusipirkę racijas. Esame pastebėję, kad pavojaus metu nėra kada rašyti žinučių ir skambinti, o su racija tu gali iš karto visus pasiekti. Tai daug tokių pastebėjimų turime, ir po kiekvienos evakuacijos matome, ką dar galime pasitobulinti. Labai reflektuojame“, – kalbėjo Riešės gimnazijos vadovė.
Pamokos visiems moksleiviams kol kas vyksta nuotoliu, tuo metu darželinukai yra kituose atskiruose moduliniuose pastatuose, todėl ugdymas jiems vyksta įprastu būdu.
„Tik kadangi valgykla yra be elektros, elektra yra išjungta, tėveliai šiandien turėjo įdėti maisto, kurį pašildysime mikrobangų krosnelėse“, – Lrytas sakė E. Urbanavičienė.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Paulina Pinevičė savo ruožtu tikino, kad kol kas nėra aišku, kas galimai prikišo rankas prie kilusio gaisro – apie įtarimus pati išgirdo tik iš ugniagesių ir spaudos.
„Kaip patys ugniagesiai sakė, evakuacijai duoda dešimt iš dešimt balų. Tikrai buvo labai nustebę, kad mūsų administracijos atstovai su liemenėmis, su racijomis, su megafonu. Kadangi jau ne kartą turėjome evakuacijos pratybas, jos tikrai pasiteisino.
Kiekvienas darbuotojas žinojo, ką turi daryti – vienas žmogus atsakingas už trečią aukštą, pasižiūrėti, ar tikrai kabinetuose nieko neliko, kitas – už antrą, kitas – už pirmą, kas laukia stadione, tai tikrai komanda dirbo puikiai“, – aiškino E. Urbanavičienę šiuo metu pavaduojanti P. Pinevičė.
Panikos, anot jos, mokykloje nekilo – kai kurie paaugliai galbūt tai ir priėmė kaip juokelį, tačiau visa bendruomenė reagavo greitai ir ramiai.
„Ar kad kažkas rėktų, nieko tokio nebuvo“, – patikino Riešės gimnazijos atstovė.
Tikimasi, kad į pamokas vaikai grįš jau ketvirtadienį.
„Laukiame rekomendacijų. Iš Visuomenės sveikatos centro gavome rekomendaciją, kad pamokos šiandien būtų nuotoliniu būdu, nes tirs oro taršą, ar nėra kokių nors kenksmingų medžiagų“, – Lrytas kalbėjo P. Pinevičė.
Kas nutiko?
Kaip jau skelbė Lrytas, antradienį gavus pranešimą apie gaisrą Riešės gimnazijoje (Vilniaus rajonas) ant kojų buvo sukeltos gausios gelbėtojų pajėgos, į įvykio vietą nuskubėjo policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Kilus gaisrui, iš pastato evakavosi 1600 žmonių – mokinių ir mokyklos darbuotojų. Mokiniais buvo evakuoti į gimnazijos stadioną, dalis jų kiek palaukę pradėjo skirstytis namo.
Kiti liko laukti, nes evakuojantis visi jų daiktai pasiliko klasėse. Tuo tarpu ugniagesiai pranešė, kad jiems atvykus mokyklos rūsyje degė ten sukrauti įvairūs daiktai. Rūsys buvo uždūmintas, todėl gelbėtojai viduje dirbo su specialiais kvėpavimo aparatais.
Maždaug po valandos gaisras buvo pilnai užgesintas, per incidentą niekas nenukentėjo.
„Reiktų pagirti tris personalo darbuotojus. Jų teigimu, gaisrą pastebėjo patalpose dirbusi valytoja, pasakė, kad rūksta dūmai. Trys vyriškiai organizavo... Du iš jų gaisrą gesino, o vienas skambino skubios pagalbos numeriu 112 ir pranešė apie nutikusį įvykį“, – užgesinui gaisrą portalui „Delfi“ sakė Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Pavalkis.
Trečiadienio rytą Policijos departamentas pranešė, kad gimnazija galėjo būti padegta.
„Gegužės 26 d. apie 13 val. 20 min. Vilniaus r., Riešės kaime, gimnazijoje, rūsyje esančiose pagalbinėse patalpose kilo gaisras, kurio metu apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas“, – rašoma policijos pranešime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.