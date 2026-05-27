Trys trumpi skambučiai – jau istorija: kodėl senosios mokyklų perspėjimo sistemos šiandien kelia pavojų?

Saugumo ekspertai įspėja: daugelis mokyklų tvarkų, kaip elgtis pavojaus atveju, realybėje yra pasenusios, o kai kurios tikros grėsmės akivaizdoje sukeltų masinę paniką ir net pavojų žmonių gyvybėms.
Nuo modernių sistemų iki… rankinio varpelio
Pastarųjų metų geopolitiniai įvykiai ir augantis dėmesys civilinei saugai privertė Lietuvos mokyklas iš naujo peržiūrėti ekstremaliųjų situacijų planus. Pagal teisės aktus kiekviena ugdymo įstaiga privalo turėti aiškią tvarką, kaip pavojaus atveju bus perspėjami mokiniai ir personalas.
„Turime pavyzdinių mokyklų, kurios investuoja į saugumą ir naudoja itin modernius sprendimus. Tačiau vis dar matome situacijų, kurios šiandien atrodo sunkiai suvokiamos. Pavyzdžiui, vienos mokyklos civilinės saugos plane buvo juodu ant balto parašyta, kad pavojaus atveju budėtojas bėgs koridoriais ir skambins... senoviniu rankiniu varpeliu.
Kitoje įstaigoje numatyta, kad jei mokyklinis skambutis „birbia“ be perstojo – tai pamokos pradžia ar pabaiga, o jei trumpi signalai – tai pavojus. Tokie metodai šiandien yra ne tik pasenę, jie – pavojingi“, – sako jau daugiau nei tris dešimtmečius su Lietuvos ugdymo įstaigomis dirbantis įmonės „Megaomas“ vadovas Linas Leniauskas.
Per šį laiką bendrovė įrengė ir modernizavo muzikinio skambučio bei radijo sistemas daugiau nei 200 ugdymo įstaigų.
Viena sirena nebeišsprendžia visų grėsmių
Didžiausia senųjų sistemų problema – jos nepaaiškina, ką žmonės turi daryti. Paprasta klykianti sirena ar skambutis tik praneša apie pavojų, tačiau nepateikia instrukcijų. O skirtingos grėsmės reikalauja visiškai skirtingų veiksmų. Šių dienų realybėje reagavimas į skirtingas grėsmes turi būti visiškai skirtingas, o klaida gali kainuoti gyvybes.
- Dronų ar oro pavojus – visi privalo skubiai judėti į rūsį, slėptuvę ar priedangą.
- Gaisras pastate – būtina kuo greičiau evakuotis į lauką. judėjimas į rūsį būtų lemtinga klaida.
- Technogeninė avarija (pvz., Astravo AE) – bėgti į lauką griežtai draudžiama. Reikia sandariai uždaryti langus, ventiliaciją ir likti klasėse.
„Jeigu mokykloje tiesiog pradeda kaukti sirena, kaip mokytojui suprasti, kur vesti trisdešimt pradinukų? Vienu atveju laukas gelbsti, kitu – tampa spąstais. Todėl šiandien reikalingos ne triukšmo sistemos, o išmanūs garsinio perspėjimo sprendimai, galintys perduoti aiškias balso instrukcijas“, – aiškina ekspertas.
Kokia šiandien turi būti moderni sistema?
Pasak L. Leniausko, šiuolaikinė perspėjimo sistema mokykloje turi atitikti kelis esminius reikalavimus, apie kuriuos įstaigų vadovai ar ūkio dalies vedėjai dažnai nepagalvoja.
Pirmiausia – aiškus ir paprastas valdymas vienu mygtuku, bet rankiniu būdu. Sistema turi būti valdoma atsakingo žmogaus, pasirenkant konkretų scenarijų: pavyzdžiui, „Oro pavojus / Slėptuvė“ arba „Gaisras / Evakuacija į lauką“. Tuomet automatiškai transliuojamas garsinis signalas ir aiškūs nurodymai, kaip elgtis.
Antrasis kritinis elementas – integruotas mikrofonas. „Nenumatytų situacijų scenarijų gali būti šimtai. Gyvas atsakingo asmens ar vadovo balsas per mikrofoną, gebantis koreguoti evakuacijos eigą realiu laiku, yra neįkainojamas įrankis suvaldyti paniką“, – pažymi pašnekovas.
Trečia – autonomija. Ekstremalių situacijų metu gali dingti elektra. Jei sistema neturi rezervinio maitinimo šaltinio, ji tiesiog nutils pačiu svarbiausiu momentu. Modernios sistemos privalo patikimai veikti net ir nutrūkus energijos tiekimui.
Nebūtina visko keisti iš naujo
Dalis mokyklų modernizaciją atideda dėl baimės, kad reikės didelių investicijų ir kapitalinio remonto. Tačiau, pasak specialistų, dažnai to nereikia.
„Jei mokykloje jau yra vietinis radijo mazgas ar muzikinio skambučio sistema, jos nereikia išmesti. Dažniausiai pakanka integruoti specialų pavojaus pranešimų ir mikrofonų valdymo modulį. Tai gerokai pigesnis sprendimas, leidžiantis atitikti reikalavimus ir užtikrinti realų saugumą“, – teigia L. Leniauskas.
Ekspertai ragina ugdymo įstaigas nelaukti nelaimės, o įvertinti turimos įrangos būklę, ar šiandien naudojama sistema iš tiesų padėtų krizės metu, o ne sukeltų dar daugiau sumaišties.
„Šiomis dienomis sulaukiame šimtų mokyklų vadovų skambučių ir konsultuojame visas ugdymo įstaigas nemokamai“, – sako „Megaomas“ vadovas.