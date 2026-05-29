Jei per brandos egzaminus tektų slėptis nuo oro pavojaus: NŠA siunčia žinią mokykloms

Algoritmas aiškiai apibrėžia procedūras oro pavojaus paskelbimo atveju, užtikrinant dalyvių saugumą ir egzaminų organizavimo tęstinumą. Algoritmas skelbiamas NŠA interneto svetainėje.
„Mūsų žinutė yra paprasta: susipažinkime su algoritmais ir įvykus oro pavojui ramiai vadovaukimės nurodyta veiksmų seka. Negalime numatyti, kas ir kada gali nutikti, tačiau žinodami šiuos galimus reagavimo veiksmus iš anksto, vykdytojai gali užtikrintai vykdyti egzaminus, o mokiniai sklandžiai juos laikyti“, – sakė NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Algoritme išskirta, kokia veiksmų seka vadovautis kiekvienam egzamino dalyviui: kandidatui, vykdytojui, egzamino vykdymo centro administratoriui.
Paskelbus oro pavojų – du pasirinkimai abiturientams: galės tęsti brandos egzaminą arba kartoti vėliau
Algoritmas apima scenarijus tiek prieš egzaminą, kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą, ir egzaminui vykstant.
Jei egzaminas būtų pertrauktas dėl paskelbto oro pavojaus, jį atšaukus ir mokiniams grįžus į egzamino patalpą, jie galėtų rinktis: tęsti egzaminą, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui; netęsti egzamino, jį užbaigti ir pateikti darbą vertinimui; netęsti egzamino ir per 2 d. d. teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti į pakartotinę sesiją.
„Atkreipiu mokinių tėvų dėmesį, kad jie privalo laikytis civilinės saugos reikalavimų ir vykdyti oficialius nurodymus. Mokinių saugumu oro pavojaus atveju rūpinsis egzamino vykdymo centre dirbantys atsakingi asmenys. Oro pavojaus atveju negalima pasiimti mokinių iš egzamino vykdymo centro ir trikdyti civilinės saugos procedūrų“, – akcentuoja NŠA vadovas.
Pastarąsias dvi savaites šalies mokyklos ir savivaldybės susitikimuose su NŠA ir kitų atsakingų institucijų atstovais buvo konsultuojamos dėl civilinės saugos reikalavimų, savo mokyklų planų peržiūros. Konsultacijų metu pristatyti ir aptarti egzaminų vykdymo algoritmai.
Apie egzaminų eigą oro pavojaus atveju bus informuojama NŠA kanalais (interneto svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje), svarbi informacija bus platinama žiniasklaidos priemonėms.
