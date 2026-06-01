Dėl lietuvių kalbos egzamino – ironiška V. Landsbergio reakcija: kažin, ar tie žmonės nesulauks kokių pastabų

Tiesa, į tai profesorius sureagavo ir su jam būdinga ironija.
„Įdomu, kad kaip tik šiemet, kai valdžią Lietuvoje turi garsioji koalicija, kairiųjų koalicija, kartais atvirai nekenčianti dešiniųjų ir jų tarpe veikiančių Landsbergių, abiturientams egzamine tarp kitų literatūros kūrinių yra pasiūlyta Vytauto Landsbergio jaunesniojo novelė.
Tai ir malonu, ir tam tikras netikėtumas – kažin, ar tie žmonės, kurie darė sprendimą, ką pasiūlyti abiturientams, nesusilauks kokių pastabų arba piktų priekaištų, kodėl Landsbergio kūrinys pasiūlytas.
Beda pirštu į pagrindinę brandos egzaminų problemą: jie Lietuvoje per daug sureikšminami
Lietuva – keista šalis, tai koks nors palankumas Landsbergio pavardei yra savotiškas reiškinys, nes kitais atvejais tai būna neigiama, priešiška reakcija. O čia štai – Landsbergio novelė pateikta abiturientams. Tai ir malonu, ir, galų gale, gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška?“ – klausė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas.
Primename, kad pirmadienį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikiusiems abiturientams tarp kitų kūrinių bei temų buvo pasiūlyta ir V. V. Landsbergio novelė „Alina“. Svarstomas klausimas – „Kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje?“.
Susiję straipsniai
Būtent lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas (VBE) yra vienintelis privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą ir taip užverti mokyklos duris.
Kaip skelbia Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), šiemet šį egzaminą laikyti pasirinko per 27,2 tūkst. IV gimnazijos klasės mokinių (dvyliktokų), t. y. 1,2 tūkst. daugiau nei praėjusias metais. Egzaminą išplėstiniu (A) kursu laikyti pasiryžo 17,9 tūkst. (pernai – 17,5 tūkst.), bendruoju (B) kursu – 9,3 tūkst. (pernai – 8,5 tūkst.) jaunuolių.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotys išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai turi pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą, arba rašyti teksto interpretaciją.
Portalas Lrytas pirmadienį po lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pakalbino ir pačius abiturientus. Jų įspūdžius, visą temų sąrašą ir kitus aktualius klausimus rasite ČIA.
Vytautas LandsbergisVytautas V.Landsbergisbrandos egzaminai
Rodyti daugiau žymių