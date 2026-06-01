Egzaminų sesiją pradeda lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas

Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 d., o pakartotinė sesija baigsis liepos 13 d.
Populiariausių pasirenkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet: pirmoje vietoje matematika (27,8 tūkst. vienuoliktokų ir 23,3 tūkst. dvyliktokų), toliau rikiuojasi anglų kalba (23,7 tūkst. vienuoliktokų ir 19,5 tūkst. dvyliktokų), biologija (12,6 tūkst. vienuoliktokų ir 10,3 tūkst. dvyliktokų), istorija (11,2 tūkst. vienuoliktokų ir 9,4 tūkst. dvyliktokų) ir geografija (8,5 tūkst. vienuoliktokų ir 6,7 tūkst. dvyliktokų).
Mokiniai egzaminų pasirinkimo sistemoje gali pasitikrinti, kokius egzaminus laikyti pasirinko, kada jų pasirinkti egzaminai vyks ir kuriame egzamino vykdymo centre jie laikys egzaminus.
„Iššūkių šių metų egzaminų sesijai kelia galimos grėsmės ir nenumatyti įvykiai. Siekdama, kad tokioms situacijoms atsitikus egzaminai vyktų kaip įmanoma sklandžiau, Nacionalinė švietimo agentūra parengė algoritmą, skirtą valstybinių brandos egzaminų sesijai. Juo aiškiai apibrėžiamos procedūros ir konkretūs žingsniai, kurių imtųsi ir egzaminų vykdymo centrai, ir egzaminus laikantys mokiniai. Žinoma, prioritetas – visų saugumas. Kaip ir kasmet kiekvieno egzamino metu budės agentūros komanda, kuri vykdytojams teiks pagalbą, informaciją, galimus sprendimus. Laikantiems egzaminus linkiu išlikti ramiems ir susikaupusiems, nusiteikusiems parodyti visas turimas žinias, o jeigu tektų reaguoti į susidariusią pavojingą situaciją – klausytis vykdytojų nurodymų“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikys daugiau abiturientų nei pernai
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas yra vienintelis egzaminas, privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą.
Šiemet šį egzaminą laikyti pasirinko per 27,2 tūkst. IV gimnazijos klasės mokinių, t. y. 1,2 tūkst. daugiau nei praėjusias metais. Iš jų egzaminą išplėstiniu (A) kursu laikyti planuoja 17,9 tūkst. (pernai – 17,5 tūkst.), bendruoju (B) kursu – 9,3 tūkst. (pernai – 8,5 tūkst.).
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotys išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą, arba rašyti teksto interpretaciją. Egzamino trukmė – 4 val.
Neišlaikę egzamino antrosios dalies kandidatai galės ją perlaikyti pakartotinėje sesijoje, o perlaikant pasirinkti, kokiu kursu – A ar B – nori perlaikyti. Prašymą dėl perlaikymo kandidatai turės pateikti savo mokyklos vadovui per dvi dienas paskelbus rezultatus.
Šios savaitės egzaminai
Šios savaitės egzaminų sesijos tvarkaraštyje – dar 5 egzaminai. Vienuoliktokams vyks pirmosios šių egzaminų dalys: ekonomikos ir verslumo, istorijos bei chemijos. Dvyliktokai be lietuvių kalbos ir literatūros laikys geografijos ir matematikos egzaminų antrąsias dalis.
Ekonomikos ir verslumo egzamino pirmąją dalį pasirinko laikyti per 3 tūkst., istorijos – 11,2 tūkst., o chemijos – beveik 3,3 tūkst. mokinių.
Visų šių trijų egzaminų pirmosios dalys sudarytos pagal panašų principą: iš pavienių klausimų, už kuriuos galima surinkti 15 taškų, ir struktūrinių klausimų, kurie vertinami 25 taškais. Maksimalus galimas taškų skaičius iš pirmos dalies – 40 taškų. Egzaminas laikomas elektroniniu būdu, užduotys vertinamos automatiškai, todėl mokiniai preliminarius rezultatus sužinos iškart po jų atlikimo. Egzamino trukmė – 90 min.
Geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6,7 tūkst., o matematikos – 23,3 tūkst. mokinių. Geografijos antrąją dalį sudaro 4 struktūriniai atviri klausimai pagal pateiktus šaltinius. Ne mažiau kaip vieno struktūrinio klausimo vienas poklausimis įvertintas 7–10 taškų. Šio egzamino trukmė – 180 min., o laikomas jis tradiciniu būdu.
Išlaikymo riba ir rezultatų skelbimas
Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalų yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą: pirmoji dalis – 30 proc., antroji dalis – 70 proc. Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
Kandidatai pakartotinėje sesijoje galės perlaikyti ne tik lietuvių kalbos ir literatūros, bet pirmą kartą – ir matematikos egzamino antrąją dalį, jei pagrindinėje egzaminų sesijoje jo išlaikyti nepavyks.
Vienuoliktokams, jei jų netenkins laikytos pirmosios egzamino dalies įvertinimas, perlaikymas neorganizuojamas.
Pakartotinėje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie mokiniai, kurie pagrindinėje sesijoje nedalyvavo dėl pateisinamų, objektyvių priežasčių.
Apeliacijos teikiamos po viso valstybinio brandos egzamino.
Planuojama, kad pagrindinės ir pakartotinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 16 d., išskyrus pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų antrųjų dalių rezultatus. Visų egzaminų rezultatus po apeliacijų planuojama paskelbti liepos 30 d.
