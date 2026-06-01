Prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

„Kviečiu stojančiuosius rinktis tas studijas, kurių specialistų mūsų valstybei labiausiai reikia: pedagogikos, slaugos, pareigūnų rengimo studijas – šiemet jose suplanuota daugiau valstybės finansuojamų vietų“, – pranešime teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Anot ministerijos, šiemet slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau nei pernai, o iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų.
Tuo metu į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turintieji aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Į aukštąsias mokyklas stojantys jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos gali pasinaudoti antrąja konkursine eile. Jai numatyta apie 1,3 tūkst. valstybės finansuojamų studijų vietų.
Ministerija nurodo, kad stojantiesiems per antrąją konkursinę eilę keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, kaip ir kitiems stojantiesiems.
Stojantieji į aukštąsias mokyklas turi būti išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus (VBE): lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną stojančiojo laisvai pasirinktą egzaminą.
Tuo metu stojantiesiems į menų studijas ir baigusiesiems trumposios pakopos studijas taikoma išimtis – jiems pakanka dviejų VBE. Stojantiesiems į menus nereikės matematikos, o baigusiesiems trumposios pakopos studijas nebūtinas pasirenkamasis egzaminas.
Jei stojama į universitetą, trijų (dviejų stojant į menus arba po trumpųjų studijų) VBE įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis (50 balų), o į kolegiją – ne mažesnis nei patenkinamas (41 balas).
Visiems stojantiesiems taip pat reikės pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, nustatytą pačių aukštųjų mokyklų.
Stojimo į aukštąsias mokyklas prašymus LAMA BPO sistemoje stojantieji galės pateikti iki liepos 23 d. 12 val. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 30 d. iki 15 val., o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo liepos 30 d. 16 val. iki rugpjūčio 1 d. 15 val.
Nuo rugpjūčio 4 d. iki 7 d. 12 val. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Taip pat papildomo priėmimo antrojo etapo metu stojantieji galės teikti prašymus nuo rugpjūčio 14 d. iki 17 d.
Tuo metu vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 15 d.
