Prasidedant VBE sesijai, S. Šabanovas tikina: dalis abiturientų jau dabar žino, kad yra išlaikę egzaminą

„(Abiturientai – ELTA) tikrai yra pasiruošę. Jie mokėsi nuo pirmos klasės. Jeigu mokeisi dvylika metų, tos užduotys tikrai nėra kažkokios baisios“, – pirmadienį surengtos spaudos konferencijos metu sakė NŠA vadovas.
„Taip pat noriu paminėti, kad kai egzaminas susideda iš dviejų dalių, tai dalis abiturientų jau dabar žino, kad jie yra išlaikę, ir eina su labai ramia širdimi, siekdami geriausių įvertinimų, kokius įmanoma gauti iš egzaminų (…). Yra išskaidyto tipo egzaminas – pirma ir antra dalis. Iš pirmos egzamino dalies surinkus 25 balus ir daugiau, jau yra išlaikytas egzaminas“, – pažymėjo jis.
S. Šabanovas neatsako, kokia dalis moksleivių, remiantis statistika, tikėtina, egzaminų neišlaikytų.
„Šitoje vietoje mes tikrai neprognozuosime. Iš karto pasakome, kad linkime abiturientams parodyti geriausias in corpore savo žinias, gebėjimus ir kompetencijas. Visada tikime abiturientais ir norime, kad jiems pavyktų“, – žurnalistams sakė NŠA vadovas.
„Linkiu dabar labai ramiai judėti ir laikyti antras egzaminų dalis, pabaigti ir judėti toliau į gyvenimą“, – sakė jis.
Moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų
Pasak agentūros direktoriaus, pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta, o populiariausių patikrinimų sąraše toliau lyderiauja tradicinės disciplinos.
„Mokiniai renkasi laikyti vis daugiau egzaminų – jie laiko ne du ar tris, o po keturis ar penkis egzaminus“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo S. Šabanovas.
„Populiarumą išlaiko tie patys egzaminai – anglų kalba, matematika (…), biologija, istorija ir geografija. Tai patys populiariausi egzaminai. Bet, kaip žinome, yra ir labai nedidelių egzaminų, kuriuos laiko nedideli skaičiai mokinių“, – sakė NŠA direktorius.
Egzaminų rezultatus planuojama skelbti liepos pabaigoje
Pasak S. Šabanovo, pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama skelbti liepos pabaigoje, o visų patikrinimų – iki rugpjūčio pradžios.
„Prasideda brandos egzaminų sesija. Šioje sesijoje bus beveik 80 egzaminų dalių – pagrindinė sesija ir pakartotinė sesija“, – sakė agentūros vadovas.
„Tikimės, kad pagrindinės sesijos rezultatus skelbsime iki liepos 16 d. imtinai, o visų egzaminų rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio pirmų dienų, liepos gale“, – pažymėjo jis.
NŠA direktorius: turime ekstremalioms situacijoms numatytus algoritmus
Gegužės pabaigoje institucijoms skirtingose šalies apskrityse du kartus skelbus oro pavojų, NŠA vadovas tikina, jog švietimo įstaigos bei bendruomenė yra informuota, kaip turėtų elgtis, jei situacija pasikartotų moksleiviams laikant egzaminus.
„Mes iš karto, tą pačią dieną paskelbėme, kad turime ekstremalioms situacijoms numatytus algoritmus (…), patikslinome, atkreipėme dėmesį, ką dar reikėtų patikslinti, vykstant VBE sesijai. Yra pateiktos atmintinės, algoritmai, kurie yra skirti dalyvaujančiam, vykdančiam, administruojančiam. Jais pasidalinome susitikimuose su savivaldybėmis, su mokyklomis, su pačiais abiturientais socialinėje medijoje“, – žurnalistams aiškino S. Šabanovas.
„Tikimės, kad to neprireiks, bet mes turime algoritmus, vykdytojai, centrai ir mes žinome, jeigu kas įvyktų, žingsnis po žingsnio, kaip mes veikiame (…). Pirmiausia yra labai svarbu kiekvieno mokinio ir vykdytojo, apskritai žmonių, saugumas. Tai reiškia, kad mes vykdome visus saugos reikalavimus, judame į priedangą arba saugią erdvę. Tada, po tam tikro laiko (…), grįžtame ir toliau tęsiame egzaminą“, – tikino jis.
Tuo metu dėl patirto nerimo ar kitų priežasčių patikrinimo tęsti nebegalintys moksleiviai egzaminą iš naujo esą gali laikyti pakartotinėje sesijoje.
„Jeigu matome, kad abiturientas negali tęsti egzamino, jis per dvi dienas gali ir turi pateikti prašymą laikyti jį pakartotinėje sesijoje“, – kalbėjo S. Šabanovas.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laikys pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
