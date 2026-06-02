NŠA: lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai

„Egzaminas praėjo sklandžiai. Viso egzamino metu budėjo agentūros specialistų komanda. Kai kuriuos egzamino vykdymo centrus pasiekė provokacijos, tačiau tai nesutrikdė proceso“, – Eltai pateiktame komentare nurodė NŠA Komunikacijos skyriaus vedėja Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.
„Pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus, ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliąsias ryšio priemones, kas yra neleistina. Tiek vienais, tiek kitais atvejais imtasi sprendimų ir veiksmų, kurie numatyti vykdymo instrukcijose“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, pirmadienį, prasidedant pagrindinei egzaminų sesijai, abiturientai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį – rašė rašinį.
Beda pirštu į pagrindinę brandos egzaminų problemą: jie Lietuvoje per daug sureikšminami
Tiesa, policijos duomenimis, nuo pirmadienio ryto iš viso buvo gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas.
Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Susiję straipsniai
Lietuvių kalbos egzamino temas įvertino mokytojos: kokią temą rinktųsi pačios ir kas gali pakišti koją
Pasak policijos departamento atstovo spaudai Ramūno Matonio, jokių pavojingų daiktų nė vienoje iš jų nebuvo rasta, ugdymo procesas nebuvo stabdomas.
Tai – ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis, jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laikys pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.