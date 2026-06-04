Sostinėje pradedama projektuoti mokykla Vokietijos brigados karių vaikams

Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas dėl švietimo įstaigos steigimo ant miesto centre esančios kalvos jau priimtas. Anot jo, nors mokyklai numatytas sklypas ribojasi su Vilniaus kalėjimu, Vokietijos atstovai dėl tokios kaimynystės prieštaravimų neturėjo.
„Sprendimas yra priimtas, Vokietijos pusė yra patvirtinusi, kad ta vieta jiems yra tinkama. Dabar jau prasideda projektavo ir planavimo darbai. Tai nebuvo problema, žinant, kad tai yra įstaiga, kuri turi savo saugumo standartus ir pati kaimynystė nėra čia kažkokia išskirtinė“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė V. Benkunskas.
Anot mero, planuojama, kad mokykla bus integruota į Išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele.
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„Mes turėsime kooperaciją – bažnyčios teritoriją, apžvalgos aikštelę ir naują švietimo įstaigą, kur irgi simboliškai vokiečių karių šeimos, vaikai mokysis tokioje vietoje, kuri ir religiškai, ir istoriškai mums yra svarbi“, – pažymėjo jis.
V. Benkunskas taip pat pridūrė, kad užtikrinant susisiekimą su Senamiesčiu statant mokyklą bus tvarkomos viešosios erdvės bei pėsčiųjų takai.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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