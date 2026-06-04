Vienuoliktokai atliks pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją patikrinimo dalį, laikomą vienuoliktoje klasėje, sudaro 10–15 klausimų, kurių bendra vertė – 15 taškų, ir 3–4 struktūriniai klausimai, verti 25 taškų.
Klausimai ir poklausimiai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo.
„Pasirenkamojo atsakymo klausimai ir poklausimiai gali būti skirtingų tipų, pavyzdžiui, pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais; pasiūlytų atsakymų susiejimo; eiliškumo nustatymo; objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo; elementų pažymėjimo vizualizacijoje ir pan.“ – nurodo NŠA.
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Tuo metu trumpojo atsakymo klausimuose ir poklausimiuose pateikiamas atsakymo lapas, kuriame reikia įrašyti klausimo atsakymą.
Pirmosios chemijos egzamino dalies trukmė – 90 minučių, užduotys atliekamos elektroniniu būdu.
Pirmadienį prasidėjus pagrindinei VBE sesijai, dvyliktokai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzmaino dalies užduotį – rašė rašinį. Antradienį vienuoliktai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
vienuoliktokaichemijarusų kalbos egzaminas
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