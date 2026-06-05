J. Petkevičius: 81 proc. švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas

„Šiuo metu 81 proc. (švietimo įstaigų – ELTA) turi greitai pasiekiamas priedangas“, – penktadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo viceministras.
„Matome, kad 48 proc. įstaigų priedangos yra įrengtos pačioje įstaigoje (…), visai šalia mokyklos priedangą turi 21 proc. (įstaigų – ELTA), 12 proc. – netoliese (…), 19 proc. (įstaigų – ELTA) neturi priedangos 300 metrų atstumu“, – pažymėjo jis.
Pasak J. Petkevičiaus, visai šalia įstaigos esančiomis laikomos tos priedangos, kurios yra nutolusios 30–150 metrų atstumu, netoliese esančiomis laikomos tos, kurios yra 150–300 metrų atstumu.
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Tiesa, pasak viceministro, svarbus ne tik pasiekiamų priedangų skaičius, bet ir tai, kiek jose galėtų tilpti asmenų.
„Svarbu ne tik tai, kiek įstaigų turi priedangas ar kur, bet ir kiek žmonių jose gali sutalpinti. Matėme, kad įstatyme nustatyta, kad miestuose turi (sutalpinti – ELTA) 60 proc., o kaimo vietovėse – 40 proc. (gyventojų – ELTA)“, – komiteto posėdyje kalbėjo J. Petkevičius.
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Pasak jo, iš viso yra apie 1,6 tūkst. ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų, dalis jų turi savo padalinius ar filialus. Bendrai jose esančių priedangų plotas esą galėtų atliepti 40 proc. asmenų poreikius.
„Daugelis įstaigų turi savo padalinius, skyrius, įvairius filialus. Juose, matome, asmenų, kartu su mokytojais ir mokiniais, (yra – ELTA) apie 612 tūkst. Skaičiuojama, kad bendras padaliniuose nurodytų vietų skaičius yra 40 proc. nuo visų nurodytų asmenų. Dalyje įstaigų talpa nenurodyta“, – nurodė viceministras.
„Iš nevalstybinių mokyklų tik dviejose įstaigose trūksta vietų (…), 427-iose savivaldybių įstaigose talpos nepakanka, o tarp valstybinių – 19-oje (…). 933 įstaigos nepateikė talpos. Matome, kad 448 institucijose talpos nepakanka, bet tokiu atveju savivaldybėms ir mokykloms reikia spręsti, kaip vaikus apsaugoti. Žinome, kad turime dviejų sienų principą – tai gali būti koridoriai. Taip pat intensyviai dirbama, kad būtų dengiami langai arba smėlio maišais, arba specialiomis žaliuzėmis, apsaugant vidinėse patalpose (esančius žmones – ELTA). Aišku, tam reikia lėšų ir laiko, bet dabar visi pareigūnai intensyviai dirba šiais klausimais“, – sakė J. Petkevičius.
Kalbant apie skirtingus padalinius, jo teigimu, daugiau nei 400-uose jų fiksuojama darbuotojų sutalpinimo rizika, beveik 400-uose vietos nepakanka net mokiniams, o dar 15-oje padalinių darbuotojams lieka po mažiau nei 10 vietų priedangose.
„Kalbant apie padalinių lygmenį (…), matome, kad darbuotojų sutalpinimo rizika yra pažymima 411-oje padalinių, 396-iuose padaliniuose mokiniams vietų nepakanka. Vadinasi, dalis mokinių turės slėptis kitose vietose, kurios yra vidinėse patalpose ir gali būti (naudojamos – ELTA) kaip priedanga dviejų sienų principu. 15-oje padalinių be mokinių lieka mažiau nei 10 vietų – netalpina darbuotojų“, – Seimo komiteto posėdžio metu aiškino viceministras.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pabaigoje skirtingose šalies apskrityse du kartus skelbtas oro pavojus, įvestas raudonas grėsmės lygis. Tai reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad į ją įskris – tai gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai tokiu atveju turi skubėti į artimiausią priedangą arba slėptis saugioje patalpoje, pasirūpinti artimaisiais.
Tiesa, tokiai situacijai susiklosčius, dalis švietimo įstaigų susidūrė su keblumais bei nesilaikė nurodymų – nenorėjo nutraukti atsiskaitymų, nevedė vaikų į priedangas ar kitas saugias vietas. Be to, kai kurių ugdymo įstaigų darbuotojai prašė tėvų atvykti pasiimti vaikų, kiti tėvai to ėmėsi savarankiškai. Taip pat paaiškėjo, jog kai kurios švietimo įstaigos, turinčios suteikti priedangą ir kitiems gyventojams, priedangose neturi pakanakami vietos net savo mokiniams bei mokyklos darbuotojams.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) duomenimis, šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra 6 645 priedangos, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – tai sudaro 57 proc. šalies gyventojų.
37 savivaldybės jau turi pakankamai priedangų, o 23 dar susiduria su jų trūkumu. Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc. gyventojų, o rajonų savivaldybėse – 40 proc.
Jonas PetkevičiusŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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