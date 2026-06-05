Mokytojas išsprendė matematikos brandos egzamino užduotis: galite pasitikrinti

Primename, kad abiturientai penktadienį laikė jau antrąją šio matematikos patikrinimo dalį. Pirmąją įveikė lygiai prieš metus, vienuoliktoje klasėje.
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, šiemet matematikos egzamino antrąją dalį išplėstiniu (A) kursu laikyti pasirinko 14,4 tūkst. mokinių, o bendruoju (B) kursu – 8,9 tūkst. mokinių.
Pažymima, kad dalis mokinių antrąją egzamino dalį laikė jau turėdami egzaminui išlaikyti reikalingus taškus. Per egzamino pirmąją dalį 59,3 proc. mokinių, laikiusių egzaminą A kursu, ir 23,3 proc. mokinių, laikiusių egzaminą B kursu, yra surinkę 25 ir daugiau taškų.
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Matematikos egzamino antrąją dalį iš viso sudarė 17–20 uždavinių: 10 trumpojo atsakymo ir 7–10 pilno sprendimo uždavinių. Trumpojo atsakymo uždaviniuose reikėjo įrašyti tik atsakymą, pilno sprendimo uždaviniuose privaloma pateikti ir pilną uždavinio sprendimą.
Iš viso matematikos valstybinio brandos egzamino antrojoje dalyje galima surinkti 60 taškų.
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Pateikė atsakymus
Penktadienio popietę matematikos mokytojas Š. Vaitkus pasidalijo preliminariais išplėstinio kurso egzamino atsakymais.
Juos galite rasti ČIA.
NŠA duomenimis, pagrindinėje egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja 27,8 tūkst. III gimnazijos klasės ir 29,6 IV gimnazijos klasės mokinių. Bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkst. mokinių daugiau nei 2025 m.
Populiariausių pasirenkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet: pirmoje vietoje matematika (27,8 tūkst. vienuoliktokų ir 23,3 tūkst. dvyliktokų), toliau rikiuojasi anglų kalba (23,7 tūkst. vienuoliktokų ir 19,5 tūkst. dvyliktokų), biologija (12,6 tūkst. vienuoliktokų ir 10,3 tūkst. dvyliktokų), istorija (11,2 tūkst. vienuoliktokų ir 9,4 tūkst. dvyliktokų) ir geografija (8,5 tūkst. vienuoliktokų ir 6,7 tūkst. dvyliktokų).
Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalų yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą: pirmoji dalis – 30 proc., antroji dalis – 70 proc.
Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 d., o pakartotinė sesija baigsis liepos 13 d. Kandidatai pakartotinėje sesijoje galės perlaikyti ne tik lietuvių kalbos ir literatūros, bet pirmą kartą – ir matematikos egzamino antrąją dalį, jei pagrindinėje egzaminų sesijoje jo išlaikyti nepavyks.
Vienuoliktokams, jei jų netenkins laikytos pirmosios egzamino dalies įvertinimas, perlaikymas neorganizuojamas. Pakartotinėje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie mokiniai, kurie pagrindinėje sesijoje nedalyvavo dėl pateisinamų, objektyvių priežasčių.
Apeliacijos teikiamos po viso valstybinio brandos egzamino. Planuojama, kad pagrindinės ir pakartotinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 16 d., išskyrus pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų antrųjų dalių rezultatus.
Visų egzaminų rezultatus po apeliacijų planuojama paskelbti liepos 30 d.
Pirmadienį taip pat prasidėjo pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti beveik 13 tūkst. pirmakursių, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
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