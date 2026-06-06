Plinta peticija dėl matematikos brandos egzamino: iš NŠA reikalauja aiškių atsakymų

„Kreipiamės į Nacionalinę švietimo agentūrą (NŠA) siekdami išreikšti nesutikimą su 2026 m. birželio 5 d. vykusio matematikos valstybinio brandos egzamino (VBE) II dalies užduoties turiniu bei sudėtingumo lygio proporcijomis.
Įvertinę egzamino užduotis, konstatuojame, kad jas rengiant buvo galimai pažeisti Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinti norminiai reikalavimai „Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas“, – skelbia peticijos organizatoriai.
Pažymima, kad egzamino užduoties neatitiktį nustatytiems standartams viešai patvirtina tiek matematikos mokytojai ekspertai, tiek patys abiturientai.
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„Abiturientų viešos reakcijos taip pat liudija apie užduočių disbalansą, pabrėžiant, kad egzamine buvo gausu keistų formuluočių, kai sudėtinga suprasti, „ko tiksliai iš tavęs nori“ (tarkime, uždavinyje apie „bakterijas“).
Atsižvelgdami į tai ir siekdami užtikrinti skaidrumą bei teisinį principingumą, teikiame šiuos detalius argumentus bei reikalaujame pateikti išsamius atsakymus į žemiau suformuluotus klausimus“, – rašoma peticijos tekste.
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Šeštadienio vakarą šią peticiją jau buvo pasirašę puspenkto tūkstančio žmonių.
Peticijos autorių klausimai egzaminų rengėjams skamba taip:
1. Ar šio egzamino užduotis buvo sudaryta griežtai laikantis Aprašo reikalavimų? Prašome atsakyti taip arba ne. Jei taip: Prašome pateikti oficialią šio egzamino užduoties kognityvinių gebėjimų ir pasiekimų lygių matricą (lentelę), kurioje būtų aiškiai nurodyta, kokiam pasiekimų lygiui (Slenkstiniam, Patenkinamam, Pagrindiniam, Aukštesniajam) ir kokiai kognityvinių gebėjimų grupei (Žinioms, Taikymui, Problemų sprendimui) rengėjai priskyrė kiekvieną II dalies uždavinį bei tašką (-us).
2. Ar 10 uždavinys (arkkosinusų lygtis) atitinka galiojančią Matematikos bendrojo ugdymo programą? Prašome atsakyti taip arba ne.
2.1. Jei taip: Prašome nurodyti tikslią Matematikos bendrosios ugdymo programos (išplėstinio kurso) kodifikatoriaus eilutę, kurioje numatytas reikalavimas mokiniams gebėti spręsti tokio tipo lygtis.
2.2. Jei ne: Kokiu teisiniu ir metodiniu pagrindu Nacionalinė švietimo agentūra grindžia šio uždavinio įtraukimą į valstybinį brandos egzaminą?
3. Ar 15.2 uždavinys (vektorių skaliarinė sandauga) buvo aprobuotas (testuojamas) su bandomosiomis mokinių grupėmis prieš egzaminą? Prašome atsakyti taip arba ne.
3.1. Jei taip: Kokios buvo šios bandomosios grupės sprendimo laiko sąnaudos ir sėkmingumo procentas, vertinant užduotį standartinėmis egzamino sąlygomis?
3.2. Jei ne: Kaip buvo įvertintas ir užtikrintas šio netipinio uždavinio, kuriame duoti tik atstumai ir nėra jokių kampų, išsprendžiamumas per egzaminui skirtą laiką?
4. Ar 20.2 uždavinys (sveikųjų skaičių analizė diskriminanto kontekste) yra priskirtas standartiniam mokykliniam kursui, kurį privalo gebėti išspręsti vidutinių gebėjimų mokinys? Prašome atsakyti taip arba ne.
4.1. Jei taip: Prašome pateikti metodinį pagrindimą, kodėl analizė per natūraliųjų / sveikųjų skaičių teorijos prizmę laikoma standartiniu taikymo, o ne aukštesniojo mąstymo gebėjimų uždaviniu.
4.2. Jei ne: Ar sutinkate, kad šis uždavinys prasilenkia su Aprašo 7.3 punkto ribojimais dėl aukštesniojo lygmens užduočių taškų svorio?
5. Ar prieš tvirtinant egzamino užduotis buvo atlikta nepriklausoma kalbinė-metodinė ekspertizė? Prašome atsakyti taip arba ne.
5.1. Jei taip: Kaip ekspertizės metu buvo įvertinti ir patvirtinti abiturientų nusiskundimus sukėlę uždaviniai (pvz., uždavinys apie „bakterijas“), siekiant užtikrinti, kad sąlygos nekeltų dirbtinio semantinio barjero?
6. Ar užduočių kūrimo, redagavimo, tekstų formulavimo ar vertinimo instrukcijų modeliavimo procese buvo naudojami dirbtinio intelekto (DI) įrankiai ar didieji kalbos modeliai (angl. large language models – LLMs)? Prašome atsakyti taip arba ne. Jei taip, prašome detalizuoti lygmenimis.
6.1. Kokia apimtimi ir kuriuose konkrečiai užduočių rengimo etapuose (idėjų generavimo, sąlygų kūrimo ar recenzavimo) šie įrankiai buvo pasitelkti?
6.2. Kurios konkrečiai šio egzamino užduotys (arba jų dalys) buvo sugeneruotos ar modifikuotos naudojant DI? Prašome nurodyti tikslius uždavinių numerius.
6.3. Kokiais metodais ir saugumo protokolais remiantis buvo užtikrinta, kad DI sugeneruotos užduotys neįveltų loginių bei metodinių klaidų ir neviršytų (ugdymo) programos rėmų?
6.4. Dėl kokių priežasčių šis naudojimo faktas nebuvo oficialiai deklaruotas egzamino specifikacijose ar užduoties sąsiuvinyje ir kaip tai dera su viešojo sektoriaus skaidrumo principais?
„Laukiame oficialaus, argumentuoto ir teisiškai įpareigojančio institucijos atsakymo į kiekvieną pateiktą klausimą per teisės aktuose numatytą terminą. Atsakymą pageidautume gauti el. paštu“, – rašoma peticijoje.
Apie tai, kaip abiturientams sekėsi laikyti matematikos egzaminą, plačiau galite skaityti ČIA.
Tiesa, kritikos šiam egzaminui negailėjo ir jis.
„Užduotį gavau maždaug 13:06, o jau apie 13:38 (kai priėjau prie 12 užd.) išsiunčiau žinutę mokiniui, kad seniai sprendžiau tokią nesąmonę. Kitas 15 minučių tiesiog pykau (ir dar pakankamai piktas rašau šį įrašą) ant užduoties autorių už visiškai absurdiškus uždavinių pritempinėjimus prie realių kontekstų ir neįprastai pateiktas sąlygas, kurios tik painiojo mokinius.
Teisybės dėlei, tokių uždavinių nebuvo labai daug, tačiau to pakako, kad ant jų užkliūtų daug stiprių mokinių, kuriuos galima tik suprasti ir paguosti. Daug kartų esu akcentavęs, kad suvienodinus visų egzaminų taškų konvertavimą į balus, turbūt labiausiai nukentėjo matematika. Atsižvelgiant į dalyko ir užduoties logiką 5 taškų amortizacija yra tiesiog per maža akademiškai stipriems mokiniams. Įvelti keletą žioplų klaidų tokioje užduotyje yra juokų darbas.
Jaučiu tam tikrą nepagarbą ir mokytojui, kuriam belieka skėsčioti rankom, kodėl klasėje sprendžiami uždaviniai yra kitokie ar formuluojami paprasčiau. Kadangi šiemet pakliuvo tikrai sudėtingas ir nestandartinis paskutinis egzamino uždavinys, manau, puiki proga vėl padiskutuoti, ar toks uždavinys egzamine apskritai gali būti.
Taip pat eilinį kartą pasiteirausiu – kada jau mums pagaliau tikėtis aukštesniojo mąstymo gebėjimų lygio uždavinių aprašo? O gal toliau kiekvienais metais badysime į paskutinį uždavinį ir svarstysime, ar jis atitinka programą, kaip tokiam uždaviniui pasiruošti? Laimė, kad paskutinė dalis tik 3 taškų vertės.
Ne kartą NŠA komunikacijoje girdėjau apie tai, kad VBE2 užduotis bus analogiška bandomajai. Arba susitarkime, ką reiškia „analogiška“, arba jau baikite meluoti. Kaip ir pernai, bandomoji užduotis suformavo tam tikrus abiturientų lūkesčius šiandien keliaujant į egzaminą.
Jie liko, švelniai tariant, neišpildyti. Daug mokinių akcentavo, kad sprendžiant tiek bandomąjį, tiek praėjusių metų egzaminus, užduotys buvo lengvesnės.
Egzaminas pagal naują programą organizuojamas tik antrą kartą, o nenuoseklumas jau pastebimas. Norėčiau ir kažką pozityvaus parašyti, bet šiandien neturiu ką“, – feisbuke rašė Š. Vaitkus.
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