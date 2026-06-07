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Šaulių sąjungos stovyklose šiemet dalyvaus daugiau nei 5 tūkst. vaikų

2026 m. birželio 7 d. 14:06
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) šią vasarą į organizuojamas stovyklas suburs daugiau nei 5 tūkst. vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio.
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Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje – Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Tradiciškai ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas vaikams iš Ukrainos. Jie poilsiaus Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus šaulių rinktinių organizuojamose stovyklose. Skaičiuojama, kad iš viso atvyks apie 200 ukrainiečių vaikų.
LŠS Pilietinio ugdymo skyriaus vedėjos Sandros Vasiliauskienės teigimu, susidomėjimas stovyklomis kasmet auga, todėl šiemet organizatoriai privalėjo koreguoti priėmimo prioritetus.
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„Skambučiai dėl vasaros stovyklų prasideda ankstyvą pavasarį. Tad akivaizdu, kad jaunimas jų laukia, domisi ir iš anksto planuoja savo vasarą. Tai džiugina, bet ir kelia iššūkių – jeigu anksčiau galėjome pasikviesti daugiau moksleivių, tai šiemet prioritetą stovyklose teikiame jauniesiems šauliams“, – pranešime cituojama S. Vasiliauskienė.
Stovyklose jaunieji šauliai išbandys per metus būreliuose įgytas žinias ir sustiprins įgūdžius. Anot LŠS, jaunuoliai leisis į pažintinius žygius po istorines Lietuvos vietas, mokysis išgyvenimo gamtoje, komandinio darbo bei lyderystės. Tuo metu vyresnieji susipažins su baziniais karybos elementais.
Programose savo veiklas taip pat pristatys Lietuvos kariuomenė, policijos, ugniagesių, pasienio tarnybų pareigūnai bei kitų institucijų atstovai.
Lietuvos šaulių sąjungaŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)

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