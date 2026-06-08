Įsibėgėjančioje brandos egzaminų sesijoje – anglų kalbos egzaminas

III gimnazijos klasės mokiniai laikys biologijos, užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų, informatikos bei baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų pirmąsias dalis.
Anglų kalbos egzamino pirmąją dalį laikyti pasirinko 23,7 tūkst., biologijos – 12,6 tūkst., informatikos – 4,5 tūkst. mokinių. Vokiečių kalbos egzamino pirmąją dalį ketina laikyti 57, prancūzų kalbos – 33 mokiniai. Baltarusių, lenkų ir rusų tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminų pirmąsias dalis rinkosi bendrai iš viso 1688 mokiniai.
IV gimnazijos klasės mokiniai šią savaitę laikys filosofijos, inžinerinių technologijų, užsienio (anglų) kalbos, ekonomikos ir verslumo, biologijos bei informatikos valstybinių brandos egzaminų antrąsias dalis.
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Šiandien vykstantį filosofijos egzaminą laikyti pasirinko 130 mokinių, o inžinerinių technologijų egzaminą – 107 mokiniai. Ekonomikos ir verslumo egzaminą planuoja laikyti 1,8 tūkst., informatikos – 4,1 tūkst. mokinių. Tuo tarpu, biologijos egzamino antrąją dalį laikyti pasirinko 10,3 tūkst. mokinių, anglų kalbos egzaminą – 19,5 tūkst. mokinių.
Svarbiausius dalykus apie kiekvieną egzaminą mokiniai gali rasti NŠA parengtose VBE atmintinėse.
Šią savaitę – ir pirmoji, ir antroji anglų kalbos egzamino dalys
Abiturientai rytoj laiko vieną iš dažniausiai pasirenkamų anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Egzamino antrosios dalies rašymo dalis apima tris svarbias rašytinės komunikacijos sritis: teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą.
Teksto kūrimo užduoties dalyje mokiniai turi parašyti aiškinamojo arba argumentuojamojo pobūdžio esė, arba straipsnį, tinkantį laikraščiui, žurnalui ar interneto svetainei. Teksto apimtis – ne mažiau nei 250 žodžių. Vertinant atsižvelgiama į teksto struktūrą, turinio logiką, kalbos taisyklingumą ir raišką.
Laiško rašymo užduoties dalyje rašomo pusiau oficialaus laiško apimtis – ne mažesnė kaip 150 žodžių. Vertinant svarbu, ar aiškiai išdėstytos mintys, laikomasi laiško struktūros, vartojama tinkamas kalbos stilius.
Duomenų komentavimo užduoties dalyje mokiniai turi interpretuoti pateiktus duomenis (lenteles, diagramas, grafikus ir pan.) ir pateikti jų komentarą raštu. Teksto apimtis – taip pat ne mažesnė kaip 150 žodžių. Šioje dalyje vertinama sugebėjimas analizuoti informaciją, ją aiškiai perteikti bei padaryti pagrįstas išvadas.
Prie egzamino rašymo dalies taškų bus pridedami anksčiau vykusios kalbėjimo dalies taškai – tai sudarys egzamino antrosios dalies rezultatą.
Trečiadienį vienuoliktokai laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Ją sudaro klausymo ir skaitymo užduotys ir ji laikoma elektroniniu būdu. Kaip ir anksčiau, klausymo bei skaitymo užduotims atlikti skiriama po 45 minutes (iš viso 90 min.). Atlikę ir klausymo, ir skaitymo užduotį mokiniai turi paspausti mygtuką „Pateikti“ iki užduočiai skirto laiko pabaigos, kad atsakymai būtų įskaityti. Vertinant mokinių užsienio kalbos gebėjimus nustatytas laikas, per kurį mokinys atlieka konkrečią užduotį, yra svarbus, nes tikrinamos ne tik mokinio žinios, bet ir jo gebėjimas vartoti kalbą per tam tikrą laiką. Klausymo užduočių metu sutaupytas laikas nepersikelia į skaitymo užduotis. Ši taisyklė galiojo ir praėjusiais metais.
Praėjusiais metais anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 96,5 proc. mokinių.
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