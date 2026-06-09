Abiturientai po anglų kalbos egzamino: kai kurie iš jaudulio net pamiršo ką rašė, kitiems – lengviau ir už lietuvių

Pažymima, jog anglų kalbos egzamino antrąją dalį laikyti pasirinko 19,5 tūkst. mokinių.
Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), egzamino antrosios dalies rašymo dalis apėmė tris svarbias rašytinės komunikacijos sritis: teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą.
Teksto kūrimo užduoties dalyje mokiniai turėjo parašyti aiškinamojo arba argumentuojamojo pobūdžio esė, arba straipsnį, tinkantį laikraščiui, žurnalui ar interneto svetainei. Teksto apimtis – ne mažiau nei 250 žodžių. Vertinant atsižvelgiama į teksto struktūrą, turinio logiką, kalbos taisyklingumą ir raišką.
Abiturientai dalijasi įspūdžiais po lietuvių kalbos brandos egzamino: „Visi drebėjo, o aš šokau“
Laiško rašymo užduoties dalyje rašomo pusiau oficialaus laiško apimtis – ne mažesnė kaip 150 žodžių. Vertinant svarbu, ar aiškiai išdėstytos mintys, laikomasi laiško struktūros, vartojama tinkamas kalbos stilius.
Duomenų komentavimo užduoties dalyje mokiniai turėjo interpretuoti pateiktus duomenis (lenteles, diagramas, grafikus ir pan.) ir pateikti jų komentarą raštu. Teksto apimtis – taip pat ne mažesnė kaip 150 žodžių. Šioje dalyje vertinamas sugebėjimas analizuoti informaciją, ją aiškiai perteikti bei padaryti pagrįstas išvadas.
Susiję straipsniai
Prie egzamino rašymo dalies taškų bus pridedami anksčiau vykusios kalbėjimo dalies taškai – tai sudarys egzamino antrosios dalies rezultatą.
Kaip sekėsi?
Vilniaus „Vyčio“ gimnazijoje anglų kalbos egzamino antrąją dalį laikę abiturientai savo įspūdžiais pasidalijo ir su portalu Lrytas.
Čia į egzaminą susirinko 150 jaunuolių iš Užupio bei Trakų Vokės gimnazijų.
„Šiaip visai gerai sekėsi. Gal tik rašinys šiek tiek sunkesnis“, – kalbėjo iš egzamino kiek anksčiau prieš jo pabaigą išėjusi Gintarė.
Visgi paklausta, kokiomis temomis reikėjo rašyti, abiturientė iš dar jaučiamo streso jas visas tiesiog pamiršo.
Gintarė pasakojo, kad anglų kalba mokykloje apskritai jai sekėsi neblogai – dabar ketina stoti į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, gyvūnų mokslus.
Sunkokai temas sekėsi prisiminti ir iš „Vyčio“ gimnazijos išėjusiems Justei ir Donatui – tiesa, netrukus iš jaudulio sustreikavusi atmintis grįžo.
„Davė rašyti straipsnį – buvo teiginys, kad jaunimas šiais laikais yra labai dideli idealistai ir jie turi kažkokį įsitikinimą, kad reikia keisti pasaulį. Tai reikėjo pakalbėti, iš kur atsirado toks įsitikinimas.
Pasirodė gal šiek tiek netikėta tema, bet nesakyčiau, kad buvo labai sudėtinga“, – pasakojo Justė.
„Aš tai tą patį per tą patį ten kartojau“, – pridūrė Donatas, kuris prisipažino, kad į anglų kalbos egzaminą neatėjo labai gerai pasiruošęs.
Pasak Justės, anglų kalbos bei jos egzamino jai reikės studijoms, nes netrukus ketina studijuoti komunikacijos mokslus. Tuo metu Donatas dėl ateities planų dar svarsto.
„Aš planuoju studijuoti architektūrą VGTU, tai man anglų kalba sudarys 0,1 balo, kas vis tiek yra balas. Bet šiais metais nemanau, kad įstosiu, nes didelė konkurencija ir su egzaminais nesąmonė tiesiog.
Man reikalinga matematika, tikėjausi iš jos daugiausiai surinkti, bet pasiskaičiavau, kad tik 20 iš 60 taškų surinkau, tai nekažką. Bus kariuomenė ir tada vėl bandysiu. Savanoris“, – dalijosi abiturientas.
Egzaminą anksčiau palikusi Adelė pasakojo, kad anglų kalbos egzaminas jai buvo dar lengvesnis nei lietuvių kalbos ir literatūros, kuris vyko praėjusį pirmadienį.
„Laiškas buvo apie tai, kad organizacija testuoja naują programą studentams, kad jie geriau valdytų savo laiką. Reikėjo parašyti, kad nori joje dalyvauti, kodėl esi geras kandidatas tai programai.
Esė buvo apie tai, kad jauni žmonės turi idealistinį požiūrį į pasaulį ir nori jį pakeisti, pagerinti jį. Reikėjo pasakyti, kodėl toks įsitikinimas būdingas jaunajai kartai“, – dėstė abiturientė.
„Nebuvo labai sunku, gana greitai jį parašiau. Tikrai greičiau nei tikėjausi. Tik šiandien visiškai nemiegojau – atsiguliau ir tiesiog nemiegojau. Bet temos tikrai nebuvo sunkios. Duomenys gal buvo sunkiausia, bet šiaip gana gerai sekėsi“, – džiaugėsi mergina.
Ji tikino jau išsilaikiusi IELTS egzaminą, kadangi išvyksta studijuoti į užsienį – krims molekulinių ir biofizinių gyvybės mokslų studijas. Visgi ir anglų kalbos VBE, teigė ji, Adelei tikrai gali praversti, jei savo planus ji sugalvotų pakeisti.
Tuo metu abiturientė Augustė svarstė, kad egzaminą galėjo parašyti ir geriau.
„Davė rašyti straipsnį – mes jo nelabai kartojomės, daugiausia esė rašėme. Tai šiek tiek pasimečiau, nes ne itin moku rašyti straipsnį. Bet šiaip – pusė velnio“, – vertino dvyliktokė, besitikinti iš anglų kalbos egzamino iš viso gauti apie 80–90 balų.
Dar prieš egzamino pabaigą iš jo išėjusi Emilija temomis visai apsidžiaugė.
„Sekėsi visai neblogai – temos nebuvo sunkios. Tikėjausi, kad bus blogiau, bet visai patekinta esu. Iš 30 taškų, manau, kokie 25 tikrai turėtų būti“, – prognozavo ji.
Merginai dabar liko išlaikyti tik istorijos egzaminą.
„Tikrai ne tiksliukė“, – pastebėjus, jog greičiausiai yra humanitarė, juokėsi Emilija.
Apskritai šią brandos egzaminų sesiją abiturientė vertina pozityviai – kol kas, sakė ji, joks egzaminas jos per daug nenuvylė.
„Man asmeniškai sekėsi tikrai neblogai, ypač, kai matematikos B lygyje buvau. Esu patenkinta kol kas visais egzaminais, kokius esu parašiusi“, – kalbėjo mergina.
Pirmąsias dalis kremta ir vienuoliktokai
Antradienį du brandos egzaminus laikė ir vienuoliktokai – jie sprendė vokiečių ir prancūzų kalbos egzaminų pirmąsias dalis.
Trečiadienį anglų kalbos egzamino pirmąją dalį laikys ir jie.
Pirmąją anglų kalbos egzamino dalį sudaro klausymo ir skaitymo užduotys ir ji laikoma elektroniniu būdu. Kaip ir anksčiau, klausymo bei skaitymo užduotims atlikti skiriama po 45 minutes (iš viso 90 min.).
Atlikę ir klausymo, ir skaitymo užduotį mokiniai turi paspausti mygtuką „Pateikti“ iki užduočiai skirto laiko pabaigos, kad atsakymai būtų įskaityti.
Vertinant mokinių užsienio kalbos gebėjimus nustatytas laikas, per kurį mokinys atlieka konkrečią užduotį, yra svarbus, nes tikrinamos ne tik mokinio žinios, bet ir jo gebėjimas vartoti kalbą per tam tikrą laiką.
Klausymo užduočių metu sutaupytas laikas nepersikelia į skaitymo užduotis. Ši taisyklė galiojo ir praėjusiais metais.
Praėjusiais metais anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 96,5 proc. mokinių.
Primename, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
anglų kalbos egzaminasanglų kalbaEgzaminai
Rodyti daugiau žymių