Australijos mokykla „Guliverio akademija“ išleidžia pirmą abiturientų laidą: mokiniams atsiveria tarptautinės studijų galimybės

„Pirmoji abiturientų laida yra svarbus mūsų mokyklos brandos įrodymas ir liudija, kad šiandien galime siūlyti pilną ugdymo ciklą nuo darželio iki abitūros egzaminų. Devynerius metus augome, tobulinome savo ugdymo modelį, stiprinome mokytojų komandą, o šiandienos rezulatai rodo, kad Lietuvoje veikianti mokykla gali būti Australijos švietimo sistemos dalimi ir teikti visapusišką kokybišką išsilavinimą“, – sako padeagogas ir „Guliverio akademijos“ vadovas Stephenas Lee.
Vertę suteikia tarptautinis diplomas
„Guliverio akademija“ buvo pirmoji ES akredituota Australijos tarptautinė mokykla. Akreditaciją jai suteikė Vakarų Australijos švietimo departamentas, o Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija suteikė teisę ugdyti priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus iki abitūros egzaminų.
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„Didžiausia mokyklos vertė – ne tik tarptautinis diplomas, pripažįstamas visame pasaulyje, o visiškai naujas Lietuvoje ugdymo modelis. Australijos švietimas išsiskiria tuo, kad ji orientuojasi į praktinių įgūdžių ugdymą. Mes mokome ne faktų, o ugdome mokinių gebėjimą mąstyti, analizuoti faktus, vertinti įrodymus ir pagrįsti savo nuomonę“, – teigia S. Lee.
Kai pavyzdį švietimo ekspertas pateikia istorijos pamoką, kurios metu „Guliverio akademijoje“ besimokantys vaikai ne aklai įsimena datas, o analizuoja procesą, tyrinėja priežastis ir pasėkmes, vertina šaltinius ir įgyja įvairiapusį požiūrį. Daug dėmesio tarpautinėje mokykloje skiriama kritiniam mąstymui, tarpkultūriniam ugdymui, problemų sprendimo įgūdžiams, o taip pat gebėjimams prisitaikyti prie sparčiai kintančio pasaulio.
Pasak S. Lee, pirmosios abiturientų laidos rezultatai parodė, kad du trečdaliai „Guliverio akademijos“ absolventų pasiekė ATAR rezultatus, kurie juos priskyrė prie aukščiausiai įvertinto trečdalio Australijos ATAR programą pasirinkusių mokinių. Aukščiausias „Guliverio akademijos“ absolvento pasiektas ATAR rezultatas buvo 80, kuris jį priskyrė prie 20 proc. aukščiausiai įvertintų ATAR programos mokinių.
„Mūsų pirmieji absolventai parodė, kad Lietuvoje ugdomi mokiniai gali sėkmingai konkuruoti tarptautiniu mastu pripažintoje Australijos švietimo sistemoje ir kartu išlaikyti stiprias dvikalbes bei tarpkultūrines kompetencijas“, – sako S. Lee.
Absolventai jau pradėjo teikti paraiškas dėl tolesnių studijų Lietuvoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, savo Vakarų Australijos išsilavinimo pažymėjimo (WACE) rezultatus naudodami kaip dalį stojimo į universitetus ir kolegijas dokumentų.
Unikalumas – psichologijos pamokos
„Savo bendruomenei nuolat primename, kad mokyklos užduotis nėra tik paruošti mokinį egzaminui. Turime ruošti žmones ateičiai, kurios šiandien dėl geopolitinių ir technologinių aplinkybių dar iki galo nežinome. Todėl svarbiausia mums ne tik tai ką mokinys žino šiandien, bet ką jis gebės daryti su žiniomis po penkerių, dešimties ar dvidešimties metų“, – teigia „Guliverio akademijos“ įkūrėja ir psichologė Rūta Gustainienė.
Viena stipriausių „Guliverio akademijos“ krypčių – dvikalbis ugdymas. Mokiniai mokosi lietuvių ir anglų kalbomis, o lietuvių kalbai vyresnėse klasėse skiriamos penkios pamokos per savaitę. Pasak R. Gustainienės, toks modelis leidžia daliai mokiniams pažinti ir ugdyti pagarba Lietuvos kalbai, kultūrai, istorijai bei tradicijoms, tačiau tuo pačiu metu atsiveria ir platesnės tarptautinių studijų galimybės.
Vyresnėse klasėse mokiniai gali rinktis ugdymo turinį pagal 4 profilius: humanitarinį, gamtos mokslų, matematikos ar verslo. „Guliverio akademijos“ vadovės teigimu, tai leidžia mokiniams anksčiau perprasti savo stipriąsias puses ir kryptingiau ruoštis universitetui. Be to, Australijos ugdymo modeliu grindžiamoje mokykloje bene vienintelėje Lietuvoje moksleiviai gali pasirinkti mokytis psichologijos, sociologijos ar komunikacijos pamokas. O tai padeda suformuoti unikalų savybių rinkinį ateities iššūkiams.
Įdomu tai, kad nors mokykla daug kalba apie ateities įgūdžius, dirbtinį intelektą ir technologijų poveikį švietimui, baigiamieji egzaminai išlieka labai tradiciniai – jie vyksta raštu, naudojant popierių ir rašiklį. Pasak R. Gustainienės, tai primena, kad modernusis ugdymas nėra vien tik technologijos.
„Dirbtinis intelektas gali padėti mokytis, bet jis nepakeičia vaikų gebėjimo aiškiai mąstyti. Egzamino metu abiturientas turi pats struktūruoti atsakymą, pagrįsti mintį, parodyti supratimą ir argumentuoti be pagalbinių įrankių“, – sako R. Gustainienė. Jos nuomone, kritinio ir analitinio mąstymo įgūdžiai šiandien yra ne mažiau svarbūs nei technologiniai, nes jie lemia aukštesnę sprendimų kokybę, didesnį saugumą ir konkurencingumą ateityje.
Šiuo metu „Guliverio mokykloje“ mokosi apie 70 mokinių, mokykla veikia Vilniuje, Gedimino prospekte, ir agli gali sutalpinti iki 120 moksleivių.