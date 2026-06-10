Seimo komitetas – už galimybę moksleiviams mokytis gestų kalbos

Tai numatančias Švietimo įstatymo pataisas trečiadienį vykusiame posėdyje vienbalsiai palaikė 6 komiteto nariai.
Seimo Žmogaus teisių komiteto vertinimu, siūlomas teisinis reguliavimas yra svarbus žingsnis stiprinant įtraukųjį švietimą, didinant asmenų su klausos negalia teisių užtikrinimą, skatinant visuomenės pagarbą kalbų bei kultūrų įvairovei. Parlamentarų nuomone, gestų kalbos įtraukimas į bendrojo ugdymo sistemą prisidės prie geresnio kurčiųjų ir girdinčiųjų tarpusavio supratimo, mažins socialinę atskirtį ir stiprins lygias galimybes švietimo srityje.
Seimo nariai atkreipė dėmesį į Jungtinių Tautų Asmenų su negalia teisių konvencijos nuostatas, kurios įpareigoja valstybes pripažinti gestų kalbą lygiaverte kalba bei skatinti jos vartojimą ir mokymąsi. Parlamentinis komitetas pažymėjo, kad gestų kalbos prieinamumo plėtra yra ne tik švietimo politikos, bet ir žmogaus teisių klausimas.
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Kaip pabrėžė Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis, šis sprendimas turi reikšmę ne tik kurčiųjų bendruomenei, bet ir visai visuomenei.
„Gestų kalba yra visavertė kalba ir svarbi kurčiųjų bendruomenės tapatybės dalis. Sudarydami galimybes mokiniams jos mokytis bendrojo ugdymo mokyklose, stipriname įtrauktį, mažiname socialinius barjerus ir kuriame atviresnę, visiems prieinamą visuomenę. Tai svarbus žingsnis užtikrinant lygias teises ir galimybes kiekvienam žmogui“, – sakė jis.
Seimo Žmogaus teisių komiteto nariai nepalaikė Vyriausybės pozicijos, kad gestų kalbos, kaip pasirenkamojo dalyko, išskyrimas ir reglamentavimas įstatymu yra perteklinis. Ministrų kabineto nuomone, tai būtų galima įgyvendinti papildžius švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus – Gestų kalbos bendrąją programą, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą ir bendruosius ugdymo planus.
Pataisas pateikusios parlamentarės Ligitos Girskienės nuomone, gestų kalbos vertėjo profesiją būtina populiarinti įvairiais būdais. Vienas jų – sudaryti galimybę moksleiviams pažinti gestų kalbą kuo anksčiau.
Apsvarsčius Švietimo ir mokslo komitete, Asmenų su negalia teisių komisijoje Seimo narės L. Girskienės iniciatyva keliaus svarstymui į Seimo plenarinių posėdžių salę.
Šiuo metu įstatyme nėra numatyta, kad mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose be kitų pasirenkamųjų dalykų galėtų rinktis ir mokytis gestų kalbos.
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