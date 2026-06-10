Vyresniųjų klasių gimnazistai laikys anglų kalbos bei ekonomikos egzaminus

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis trečiadienį atliks šalies dvyliktokai, sudaro 4–6 struktūriniai atvirieji klausimai, kurių kiekvieną sudaro įvadinė informacija bei su ja susiję poklausimiai. Tai esą gali būti uždavinių sprendimas, rezultatų interpretavimas, statistinių duomenų analizė, informacijos sisteminimas, grafikų braižymas, grafinė analizė ar argumentuotas išvadų pateikimas.
Klausimai ir poklausimiai yra atvirojo atsakymo tipo – moksleivis turi pats užrašyti savo atsakymus. Patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu ir trunka tris valandas.
Tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje vienuoliktokai turės atlikti klausymo ir skaitymo užduotis. Klausymo dalyje jiems bus pateikiami keturi skirtingų žanrų ir tipų garso tekstai, kurių kiekvieno trukmė gali būti 3–6 min. Remiantis garso įrašais, moksleiviai turės atsakyti į klausimus, pažymint teisingą atsakymą.
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Skaitymo dalyje vienuoliktokams bus pateikiami 3–4 skirtingų žanrų ir tipų tekstai, kurių apimtis – 500–850 žodžių. Moksleivių bus prašoma atsakyti į klausimus, pažymint teisingą atsakymą iš keturių pateiktų, į tekstą įkelti praleistus žodžiai ar sakinius.
Užduotims atlikti vienuoliktokams skiriama 90 min. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu. Iš pirmos egzamino dalies užduočių maksimaliai galima surinkti 40 taškų – po 20 už teisingas atliktas skaitymo ir klausymo užduotis.
Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Jos metu vienuoliktokai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o dvyliktokai laikė geografijos, matematikos, filosofijos, inžinerinių technologijų bei anglų kalbos egzaminus.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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