Abiturientai, pasitikrinkite: skelbia preliminarius biologijos brandos egzamino atsakymus

Egzamino užduotis išsprendė ir atsakymus pateikė „Alfa Klasės“ korepetitorės Skirmantė ir Vytautė. Mokytojų teigimu, egzamino sudėtingumo vertinimas labai priklausys nuo to, kaip griežtai bus vertinami mokinių atsakymai.
„Šių metų biologijos VBE II dalies užduotis vertiname kaip vidutinio-aukštesnio sudėtingumo, jeigu vertinimo instrukcijose bus reikalaujama išsamių, tikslių ir nuosekliai pagrįstų atsakymų. Vis dėlto, jeigu vertinimas bus palankus, egzaminas gali būti vertinamas kaip gana nesunkus“, – komentavo mokytojos.
Pasak jų, skirtingai egzaminą vertino ir patys abiturientai – vieniems jis pasirodė gana lengvas, kitiems sukėlė daugiau iššūkių.
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„Tikriausiai toks požiūris priklausė nuo to, kaip išsamiai mokiniai stengėsi atsakinėti į klausimus. Kai kuriems atrodė, kad buvo per mažai užduočių apie žmogaus organizmą, tačiau būtent šios užduotys buvo vienos sudėtingiausių ir reikalavo platesnių atsakymų“, – pastebėjo mokytojos.
Pasak Vytautės ir Skirmantės, vienas ryškiausių šių metų egzamino bruožų – užduotys, kuriose neužteko tiesiog prisiminti išmoktą informaciją.
„Nemažai klausimų reikalavo ne tik faktinių žinių, bet ir gebėjimo nuosekliai paaiškinti biologinį mechanizmą. Pavyzdžiui, raumens susitraukimo užduotyje reikėjo suprasti visą seką – nuo nervinio impulso iki aktino ir miozino sąveikos“, – aiškino jos.
Būtent čia, mokytojų manymu, dalis mokinių galėjo prarasti taškų.
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„Didžiausi šių metų kabliukai buvo susiję su gebėjimu teoriją pritaikyti konkrečioje situacijoje. Mokiniai galėjo suklysti, jeigu atsakė per daug bendrai arba aiškino ne tas proceso dalis, kurių buvo klausiama“, – komentavo biologijos mokytojos.
Aukščiausių rezultatų siekiantiems mokiniams daugiausia iššūkių galėjo kelti užduotys apie nervinį impulsą, raumens susitraukimą bei kraujotakos procesus. Pavyzdžiui, klausime apie spaudimo skirtumą tarp aortos ir plaučių arterijos neužteko žinoti paties fakto – reikėjo paaiškinti, kodėl toks skirtumas atsiranda.
Mokytojų vertinimu, egzaminas atitiko atnaujintos programos kryptį, kurioje vis daugiau dėmesio skiriama ne tik žinioms, bet ir jų taikymui.
„Pasikeitus programai buvo pabrėžiama, kad svarbu ne tik išmokti teoriją, bet ir ugdyti mąstymą bei gebėjimą žinias pritaikyti. Šių metų egzaminas iš tiesų buvo paremtas šia logika“, – sakė Vytautė ir Skirmantė.
Vis dėlto mokytojos kelė klausimą, ar visi mokiniai turi pakankamai galimybių pasiruošti tokio tipo užduotims.
„Užduotys reikalavo ne vien konspekto skaitymo, bet ir darbo su grafikais, schemomis, tyrimų aprašymais bei atvirais paaiškinimais. Todėl kyla klausimas, ar visi mokiniai per pamokas gauna pakankamai praktikos užduotims, kuriose reikia ne tik atpažinti terminus, bet ir savarankiškai paaiškinti biologinius procesus“, – apibendrino „Alfa Klasės“ biologijos mokytojos.
Pačią užduotį, kurią jau paviešino Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), galite rasti ČIA.
Primename, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
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