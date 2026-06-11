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Mokinių mokymosi krūvį reguliuos švietimo, mokslo ir sporto ministras

2026 m. birželio 11 d. 11:33
Nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo, mokslo ir sporto ministras.
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Tai numatančias Švietimo įstatymo pataisas ketvirtadienį priėmė Seimas. Už jas vieningai balsavo 96 parlamentarai.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, mokinių mokymosi krūvį, kiek maksimaliai valandų per vieną dieną mokykloje gali mokytis įvairaus amžiaus mokiniai, nustatys švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinami Bendrojo ugdymo planai, o ne sveikatos apsaugos ministro pasirašoma higienos norma, kaip yra dabar.
Seimas taip pat nusprendė, kad visi profesinio mokymo įstaigose dirbantys mokytojai privalės įgyti pedagoginę kvalifikaciją. Pagal priimtas įstatymo pataisas, visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, per 4 metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją.
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Šį įstatymo nuostata įsigalios 2027 m. rugsėjo 1 d. Dabar norint dirbti profesijos mokytoju, pakanka išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.
„Siekiame sustiprinti profesinio mokymo kokybę, nustatant reikalavimą asmenims, dirbantiems pagal profesinio mokymo programas, įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją. Darbo rinkos pokyčiai neišvengiamai daro įtaką būtent profesinio mokymo turiniui ir jo įgyvendinimui, todėl profesijos mokytojams yra keliami ir vis didesni reikalavimai“, – Seimo posėdyje yra sakiusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Pagal profesinio mokymo programas visoje profesinio mokymo sistemoje dabar dirba apie 1 tūkst. 460 mokytojų, neturinčių pedagogo kvalifikacijos.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)

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