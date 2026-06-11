Popiet tai patvirtino patys NŠA atstovai.
„Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad šiandien per klaidą informacinėje testavimo sistemoje BETA paviešinta dar neįvykusio inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis“, – informavo agentūra.
Skelbiama, jog NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas.
Beda pirštu į pagrindinę brandos egzaminų problemą: jie Lietuvoje per daug sureikšminami
Inžinerinių technologijų egzaminas vyks lygiai po savaitės.
„NŠA kaip ir kasmet yra parengusi atsargines visų egzaminų užduočių versijas. Atsargine užduoties versija bus pasinaudota per birželio 18 d. vyksiančią inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį“, – teigė agentūra.
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Apie pastebėtą klaidą feisbuke kiek anksčiau pranešė biologijos mokytojas Paulius Sungaila.
„NŠA ką tik per klaidą įkėlė 2026 m. birželio 18 d. (K) turėjusio vykti inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Taip, šiandien birželio 11 d. įkeltos dar tik vyksiančio VBE užduotys. Turėjo būti įkeltos informatikos egzamino I dalies užduotys.
Turime pirmą istorijoje egzamino užduočių nutekėjimą?“ – rašė mokytojas.
Paviešintos užduotys NŠA tinklapyje, panašu, labai ilgai neužsibuvo. Kai informacija pasklido socialiniuose tinkluose, sistema jau rodė pranešimus apie klaidą.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)brandos egzaminaiEgzaminai
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