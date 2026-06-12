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LŠDPS pradeda protesto akcijas dėl atleistos mokytojos M. Platūkienės (1)

2026 m. birželio 12 d. 09:34
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) penktadienį pradeda planuotas protesto akcijas Alytuje. Jų metu toliau bus reikalaujama grąžinti į darbą atleistą Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platūkienę.
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Profesinės sąjungos atstovai pabrėžia, kad jų buvimas Alytuje yra simbolinis solidarumo su švietimo darbuotojais ženklas.
„LŠDPS nariai šį savaitgalį atvyksta į Alytų tam, kad remdamiesi faktais padėtų miesto gyventojams ir svečiams suprasti, kodėl ši situacija atskleidžia grėsmingas tendencijas ne tik visai švietimo bendruomenei, bet ir bet kuriam dirbančiam piliečiui“, – pranešime nurodė LŠDPS.
„Tai kartu yra aiški žinia, kad mokytojų atžvilgiu negali būti toleruojamas spaudimas, žeminimas ar bet kokios susidorojimo formos, o teisinio reguliavimo spragos negali tapti priemone išvengti atsakomybės už neteisingus sprendimus“, – pabrėžė profesinė sąjunga.
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Kaip skelbta, LŠDPS protestai vyks birželio 12–14 dienomis.
Gegužės pradžioje Darbo ginčų komisija sprendimą atleisti M. Platūkienę pripažino neteisėtu. Todėl profsąjunga oficialiai kreipėsi į Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos laikinai einantį direktoriaus pareigas Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama nedelsiant grąžinti mokytoją į darbą.
Visgi nepaisant kreipimosi, pedagogė į ankstesnes pareigas gimnazijoje grąžinta nebuvo.
ELTA primena, kad konfliktas Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje įsižiebė buvusiam mokyklos vadovui Aleksandrui Kirilovui atleidus etikos mokytoją M. Platūkienę.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
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