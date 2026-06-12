Vilniaus kolegija pristato modernią erdvę profesionaliems renginiams

Naujoji erdvė sukurta atsižvelgiant į šiuolaikinių renginių poreikius: moderni scena, profesionalūs apšvietimo ir garso sprendimai, keičiamos konfigūracijos tribūnos bei komfortiška aplinka leis organizuoti tiek vidinius, tiek visuomenei atvirus renginius.
Pasak Kolegijos direktorės dr. Žymantės Jankauskienės, ši nauja erdvė išplečia studentų, dėstytojų, Kolegijos bendruomenės ir Vilniaus miesto galimybes. „Džiugina, kad ši profesionali scenos meno erdvė tarnaus ne tik studijų procesui, bet atvers naujas profesionalias meninės raiškos galimybes. Siekiame kurti aplinką, kurioje gimsta idėjos, stiprėja partnerystės ir atsiveria galimybės jauniesiems talentams. Naujoji renginių erdvė taps vieta bendruomeniškumui, kūrybai ir profesionaliems renginiams. Kartu – tai dalis Kolegijoje vystomo ArtSpace centro infrastruktūros. ArtSpace centrą sudaro vaizdo menų studija ir scenos menų platforma, kuri tiek studentams, tiek plačiajai visuomenei suteiks galimybę vystyti kūrybinius projektus, mokytis bei bendradarbiauti”.
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Naujoji salė talpina iki 500 žiūrovų ir išsiskiria ne tik dydžiu, bet ir technine infrastruktūra. Joje įrengtos profesionalios garso, apšvietimo ir scenos technologijų sistemos, transformuojama žiūrovų erdvė bei specialūs akustiniai sprendimai, leidžiantys salę pritaikyti skirtingiems renginių formatams.
„Projektuojant buvo siekiama sukurti universalią erdvę, kuri galėtų prisitaikyti prie labai skirtingų poreikių. Vieną dieną čia gali vykti konferencija ar paskaita, kitą – koncertas, kūrybinis renginys ar bendruomenės susitikimas“, – sako Mindaugas Indrašius, UAB „Sonus exsertus“, atsakingos už sceninių technologijų integraciją, techninis vadovas.
Renginių erdvėje įgyvendintas išskirtinis sprendimas įrengta viena didžiausių teleskopinių automatiškai valdomų tribūnų Lietuvoje. Ji leidžia greitai pakeisti salės išplanavimą ir pritaikyti erdvę tiek tradiciniams sėdimiems, tiek laisvo išplanavimo renginiams.
Kuriant salę daug dėmesio skirta ir akustikai. Technologiniai sprendimai buvo projektuojami kartu su akustiniais sprendimais, todėl erdvė vienodai tinkama tiek kalbiniams renginiams, tiek muzikiniams pasirodymams.
Ekspertų vertinimu, tokio dydžio ir modernaus technologinio lygio salių aukštojo mokslo įstaigose Lietuvoje nėra daug. Tai suteikia papildomų galimybių ne tik studentų veikloms, bet ir įvairioms partnerystėms su kultūros, verslo bei vietos bendruomenių organizacijomis.