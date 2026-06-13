Alytaus gimnazijos vadovas: komisijos išvada dėl M. Platūkienės atleidimo bus skundžiama teismui

„Išnagrinėjome tą Darbo ginčų komisijos išvadą ir buvo priimtas sprendimas ją skųsti teismui“, – Eltai sakė D. Vasiliauskas.
Kaip skelbta, penktadienį prasidėjo tris dienas truksiantis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) organizuojamas protestas. Juo reikalaujama grąžinti į darbą atleistą Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos etikos mokytoją.
Savo ruožtu laikinasis mokyklos vadovas tikina, jog visi turi teisę demokratinėmis priemonėmis išreikšti savo valią.
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„Demokratinėje visuomenėje kiekvienas turi teisę tą savo poziciją išreikšti teisėtais demokratiniais būdais“, – kalbėjo laikinai direktoriaus pareigas einantis D. Vasiliauskas.
Popovienė: tai – darbuotojo ir darbdavio ginčas
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pažymi, jog konfliktas kilo tarp gimnazijos vadovybės ir mokytojos, tad ir sprendimas esą turi būti priimtas pačios mokyklos administracijos.
„Jau konflikto pačioje pradžioje akcentavau, jog tai yra darbo ginčas tarp darbdavio ir darbuotojo. Šiuo atveju, kadangi pačios ugdymo įstaigos steigėja yra savivaldybė, tai jie tikrai turi spręsti tą konfliktą ar ginčą. Mes tą akcentavome ir anksčiau (…). Jeigu mokytojas ar tiesiog darbuotojas yra nepatenkintas, jis turi kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Tą mokytoja ir padarė (…). Dabar, matyt, ir toliau yra ieškoma tam tikrų sprendimų su ugdymo įstaiga, su darbdaviu“, – Eltai sakė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovė.
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„Pagal Darbo kodeksą, ugdymo įstaigos vadovas pats turi priimti sprendimą. Dėl to mes irgi labai daug diskutuojame ir su profesinėmis sąjungomis. Dabar yra prasidėjusios derybos dėl įvairiausių klausimų. Tame tarpe yra ir klausimas būtent dėl tokių atvejų. Žinome, kad ieškant sprendimų gali būti kreipiamasi ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tai dabar kalbamės ir ieškome pačių geriausių, optimaliausių sprendimų“, – kalbėjo ministrė.
Kaip skelbta, apie planuojamą protestą buvo pranešta gegužės viduryje, kai Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą, kad tuomet laikinai A. Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pareigas ėjusio Aleksandro Kirilovo sprendimas atleisti etikos mokytoją ekspertę M. Platūkienę buvo neteisėtas.
Tuomet profsąjunga oficialiai kreipėsi į mokyklos laikinąjį vadovą ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama nedelsiant grąžinti mokytoją į darbą.
LŠDPS taip pat nurodė, kad dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir prašo tarpininkauti sprendžiant konfliktą.
ELTA primena, kad konfliktas Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje šių metų pradžioje įsižiebė buvusiam mokyklos vadovui A. Kirilovui atleidus etikos mokytoją M. Platūkienę.
Alytusginčų komisijaAlytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija
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