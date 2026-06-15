Skelbiami pirmieji vienuoliktokų egzaminų rezultatai: geriausi pasiekimai chemijos bei užsienio kalbų srityse

Įvertinus patvirtintus ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos bei užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus, matyti, kad geriausius rezultatus vienuoliktokai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse.
Per chemijos egzamino pirmąją dalį 74 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. 50,6 proc. vienuoliktokų pasiekė 25 taškus, reikalingus egzaminui išlaikyti, o bendras dalyvavusių surinktų taškų vidurkis – 24,4 iš 40 galimų. NŠA duomenimis, šio dalyko egzamino pirmąją dalį laikė apie 3 tūkst. mokinių. Praėjusiais metais bendras šį egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekė 26,6 taško iš 40 galimų. Egzamine dalyvavo apie 2,7 tūkst. vienuoliktokų.
Vokiečių kalbos egzamino pirmąją dalį laikė 46 mokiniai, o prancūzų kalbos – 26. Vokiečių kalbos egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 29,5 taško iš 40 galimų. 37 mokiniai surinko pusę ir daugiau taškų, egzaminui išlaikyti reikalingus 25 taškus surinko 34 mokiniai.
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Tuo metu 13 mokinių, laikiusių prancūzų kalbos egzaminą, surinko 25 ir daugiau taškų. Bendrai mokinių surinktų taškų vidurkis yra 25,42 taško iš 40 galimų.
Pasak NŠA, praėjusiais metais vokiečių kalbos egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekė 23 taškus iš 40 galimų. Egzaminą laikė 61 mokinys. Prancūzų kalbos egzamino taškų vidurkis siekė 30,9 taško iš 40 galimų. Egzaminą laikė 15 mokinių.
Skelbiama, jog ekonomikos ir verslumo egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 2,8 tūkst. mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 24,27 taško iš 40 galimų. Skaičiuojama, kad 68 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų, o 25 ir daugiau taškų surinko apie 1,3 tūkst. mokinių – beveik 48 proc. visų laikiusiųjų egzaminą.
Pasak NŠA, praėjusiais metais ekonomikos ir verslumo egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo apie 2,5 tūkst. mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekė 19,3 taško iš 40 galimų.
Istorijos egzamino pirmosios dalies rezultatai rodo, kad mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 24,15 iš 40 galimų. Iš viso šio egzamino pirmoje dalyje dalyvavo apie 10 tūkst. mokinių. Pusę ir daugiau taškų surinko apie 7 tūkst. mokinių – 70,5 proc. visų laikiusiųjų. Tuo metu 25 ir daugiau taškų surinko beveik 5 tūkst. mokinių – 48,9 proc.
Praėjusiais metais bendras mokinių surinktų taškų vidurkis istorijos egzamine buvo 22,7 taško iš 40 galimų. Egzaminą laikė apie 9,4 tūkst. vienuoliktokų.
Kaip skelbia NŠA, 30,7 proc. biologijos egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių surinko 25 ir daugiau taškų. Šį egzaminą laikė apie 11,2 tūkst. mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis sudaro 21,1 taško iš 40 galimų. 53,4 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau galimų taškų.
Praėjusiais metais egzamine dalyvavo apie 10,2 tūkst. mokinių, o jų surinktų taškų vidurkis siekė 23,3 taško iš 40 galimų.
Vertinant chemijos ir biologijos egzaminus įskaityta daugiau galimų teisingų atsakymų
Pasak NŠA, vertinant vienuoliktokų laikytus chemijos ir biologijos egzaminus buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių.
„Egzaminų, kurių rezultatai skelbiami šiandien, užduotys atitiko ugdymo programas. Siekiant užtikrinti kuo objektyvesnį vertinimą, peržiūrėtos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijos. Tai atliekant buvo įvertinti ir viešojoje erdvėje išsakyti mokytojų, dalyko specialistų komentarai, taip pat gauti mokinių ir jų tėvų pastebėjimai. Vertintojų pasiūlymu chemijos ir biologijos egzaminų užduotyse nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų“, – pranešime cituojamas NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Vertinimo instrukcijose koreguotas chemijos egzamino užduoties 22 klausimo vertinimas, užskaitant papildomą atsakymą kaip teisingą, biologijos egzamino užduoties 3 klausime kaip teisingi buvo užskaityti visi pateikti atsakymų variantai, taip pat buvo papildytas 18 klausimo vertinimas – 1 taškas skiriamas už du teisingai pasirinktus atsakymų variantus vietoje trijų.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
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