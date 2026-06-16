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Paskelbė dvyliktokų istorijos egzamino užduotis: kiek pavyktų atsakyti? Ekspertas pateikė įžvalgas

2026 m. birželio 16 d. 17:00
Einant paskutinei pagrindinės valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijos savaitei antradienį abiturientai laikė istorijos egzaminą.
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Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), abiturientai antradienį atliko antrosios istorijos egzamino dalies užduotis – turėjo atsakyti į 4 struktūrinius atvirus klausimus pagal pateiktus istorijos šaltinius. Iš viso šioje dalyje dvyliktokai gali surinkti 60 taškų. Tam skiriamos 3 valandos, patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.
Po egzamino NŠA paskelbė istorijos valstybinio brandos egzamino antrosios dalies užduotį, kurią galite rasti čia.
Taip pat buvo pateiktos istorijos mokytojo eksperto Vaido Pamparo įžvalgos, kurias galite rasti čia.

Beda pirštu į pagrindinę brandos egzaminų problemą: jie Lietuvoje per daug sureikšminami

Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo birželio 1 d.
Dvyliktokai šią savaitę dar laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, fizikos bei chemijos egzaminus.
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ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
istorijos egzaminasEgzaminaiNacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
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