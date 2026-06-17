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NŠA: mažosiose savivaldybėse beveik 15 proc. aštuntokų matematikos NMPP nepasiekė slenkstinio lygio

2026 m. birželio 17 d. 12:09
Mažosiose šalies savivaldybėse slenkstinio lygio matematikos Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (NMPP) šiemet nepasiekė beveik 14,8 proc. aštuntokų. Tuo metu miestų mokyklose tokių mokinių dalis sudaro 5,8 proc., skelbia Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).
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„Galime atkreipti dėmesį, kad vėl truputėlį geresni įvertinimai yra būtent miestų, didžiųjų savivaldybių mokyklose. Čia galime pastebėti ir daugiau aukštesniųjų pasiekimų mokinių (…), yra didesnis kiekis pagrindiniame lygyje“, – trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo agentūros vadovas Simonas Šabanovas.
„Aišku, truputėlį neramina tai, ką matome, kad (mažosiose savivaldybėse – ELTA) yra didesnis procentas mokinių, kurie nepasiekia slenkstinio lygio“, – pažymėjo jis.
NŠA duomenimis, mažosiose savivaldybėse slenkstinio lygio matematikos patikrinime šiemet nepasiekė 14,8 proc. aštuntokų, žiedinėse savivaldybėse šis skaičius siekė 10,5 proc., didžiosiose – 12,8 proc., o miestuose – 5,8 proc.
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Didžiausia mokinių dalis (9,4 proc.) aukštesnįjį lygį pasiekė miestuose. Didžiosiose savivaldybėse tokių mokinių 2,2 proc., žiedinėse – 2,3 proc., o mažosiose – 1,9 proc.
Didžiausia dalis patikrinimą slenkstiniu lygiu išlaikiusių aštuntokų fiksuojama mažosiose savivaldybėse (15,5 proc.). Žiedinėse savivaldybėse jų – 13,5 proc., didžiosiose – 14,2 proc., o miestuose – 7,5 proc.
Mažosiose savivaldybėse patenkinamai patikrinimą išlaikė 30,1 proc. aštuntokų, žiedinėse – 28,8 proc., didžiosiose – 29,2 proc., o miestų – 21,1proc.
Tuo metu pagrindinį lygį mažosiose savivaldybėse pasiekė 37,8 proc. aštuntokų, žiedinėse – 44,8 proc., didžiosiose – 41,6 proc., o miestų – 56,1 proc.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai Lietuvoje rengiami nuo 2012 metų. Jie skirti suteikti objektyvią informaciją apie mokinių pasiekimus bei padėti mokykloms kryptingai planuoti ugdymo proceso tobulinimą.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)aštuntokaiMatematika
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