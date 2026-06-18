„Renkuosi mokyti!“ pristatė naują mokytojų kartą

Birželio 12 d. Sapiegų rūmuose Vilniuje vykusiame renginyje programa pristatė 23 naujus mokytojus, kurie nuo rudens pradės darbą Lietuvos mokyklose. Taip pat į alumnų bendruomenę buvo išlydėti 25 mokytojai, per dvejus metus savo iniciatyvomis pasiekę daugiau nei 5 tūkst. mokinių beveik 20-yje mokyklų.
Šiemet iš 310 kandidatų atranką įveikė 23 aukštos kvalifikacijos specialistai, nusprendę keisti profesinį kelią ir pasirinkę mokytojo profesiją. Nuo rugsėjo jie pradės dirbti įvairių ugdymo pakopų ir dalykų mokytojais daugiau nei dešimtyje savivaldybių visoje Lietuvoje.
Programos alumnai, baigę dvejų metų trukmės lyderystės švietime programą, per šį laikotarpį mokyklose inicijavo pokyčius, stiprinančius mokinių įsitraukimą ir mokymosi patirtį. Jie kūrė naujas ugdymo praktikas, pritaikė mokyklų erdves skirtingiems poreikiams, plėtojo mokymąsi netradicinėse aplinkose ir ieškojo būdų, kaip socialines veiklas paversti prasmingesne mokinių patirtimi.
„Tai netiesa, kad švietime yra pokyčių perteklius. Mes vargstame ne dėl pokyčių, bet dėl jų nebuvimo. Švietimui trūksta pokyčio. Todėl mums reikia žmonių, kurie nebijo keistis ir tuo pačiu keisti. 25 mokytojai – tai ne šiaip sau skaičius. Tai – 25 tikros pokyčio istorijos. Mieli alumnai, jūs esate tas pokytis, kurio reikia Lietuvos švietimui“, – sakė programos vadovas Artur Adam Markevič.
Renginyje dalyvavo programos partneriai, rėmėjai, švietimo ekspertai ir bendruomenės nariai.
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Programos dalyvius sveikino ilgamečiai „Renkuosi mokyti!“ partneriai ir rėmėjai. „INVL Asset Management“ komunikacijos vadovas Aleksas Rozentalis pabrėžė naujųjų mokytojų svarbą ugdant laisvus, atsakingus ir ateitį kuriančius žmones Lietuvoje. „Jūs esate drąsūs ir todėl mokykloje išugdysite drąsius vaikus – to reikia mūsų šaliai“, – teigė jis.
Vaizdo sveikinimą taip pat perdavė programos rėmėjo „Omnisend“ vadovas bei „Švietimas Nr. 1“ valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius. Jis dėkojo programos dalyviams už ryžtą keisti profesinį kelią ir prisidėti prie vienos svarbiausių Lietuvos švietimo problemų – mokytojų trūkumo – sprendimo.
Naująją programos kartą pasveikino ir Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas. Pasak jo, „Renkuosi mokyti!“ vardas šiandien jau tapęs stiprios, vertybėmis grįstos ir pokyčius kuriančios bendruomenės ženklu.
Kiekvienas programos dalyvis į mokyklą ateina su unikalia profesine patirtimi – nuo verslo, technologijų, komunikacijos ar mokslo sričių specialistų iki organizacijų vadovų. Juos vienija bendras tikslas – prisidėti prie geresnių ugdymo galimybių Lietuvos vaikams ir kurti tvarų pokytį švietime.
Renkuosi mokytišvietimasVytautas Mitalas
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