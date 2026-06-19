KTU stipendijos siekia net iki 6 tūkst. eurų. Kaip jas gauti?

Universiteto studentai gali pretenduoti į įvairių tipų stipendijas. Aktyviausiems ir aukštų rezultatų pasiekusiems studentams skiriamos universiteto talento, proveržio, vienkartinės skatinamosios ir Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos. Jie taip pat gali pretenduoti į mecenatų stipendijas, LR Prezidentų vardines stipendijas, ministerijų skiriamas tikslines skatinamąsias stipendijas bei paramą pedagogikos studijoms.
Taip pat į stipendijas gali pretenduoti pirmakursiai. Nuo 2026 m., atsižvelgiant į konkursinį stojimo balą, net 50 pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentų pirmo semestro metu gali gauti pirmakursio talento vienkartinę stipendiją. Jos dydis – 500 eurų.
Į stipendijas studentai pretenduoja konkurso būdu, tad svarbu atidžiai sekti jų terminus, laiku pateikti dokumentus bei pagrįsti savo pasiekimus. Stipendijos skiriamos už išskirtinius studijų, mokslo ar meno pasiekimus, aktyvią veiklą po paskaitų, inovacijas ar universiteto vardo garsinimą.
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Stipendijos net iki 6 tūkst. eurų
Mecenatų, LR Prezidentų vardinės, ministerijų skiriamos tikslinės skatinamosios stipendijos ir paramos pedagogikos studijoms dydis gali siekti nuo 150 iki 300 eurų per mėnesį arba net iki 3 tūkst. eurų per mokslo metus.
2025 m. KTU studentams skirta net 1361 talento stipendija, kurių dydis siekia iki 1000 eurų per semestrą. Tuo tarpu rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos gali siekti iki 592 eurų, o vienkartinės skatinamosios stipendijos iki 222 eurų.
Be stipendijų, kai kuriais atvejais galima gauti ir įvairią pagalbą, pavyzdžiui, finansinę paramą studijų kainai apmokėti, įvairias socialines išmokas.
Kokias pagrindines KTU stipendijas galiu gauti 2026 m.?
- Nuo 4440 iki 6216 eurų per mokslo metus – mecenatų ir LR Prezidentų vardinės stipendijos.
- Iki 4440 eurų per mokslo metus – Signatarų stipendijos, skiriamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
- 1200 eurų per semestrą – proveržio stipendija, skiriama 100-ui aukščiausią balą stipendijų konkurse surinkusių studentų.
- 1000 eurų per semestrą – KTU talento stipendija, skiriama konkurso būdu.
- 600 eurų pirmo semestro metu, vėlesniais – 1200 eurų per semestrą – talentų akademijos stipendija, kurią gali gauti „GIFTed“ ir „SKILLed“ talentų ugdymo programų studentai.
- Iki 592 eurų – Rektoriaus vienkartinė skatinamoji stipendija.
- 500 eurų – pirmakursio talento vienkartinė stipendija, skiriama 50 pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentų pirmo semestro metu.
- Iki 222 eurų – vienkartinė skatinamoji stipendija.
- Nuo 200 iki 455 eurų per mėnesį – papildomos stipendijos, skiriamos kai kuriose studijų programose.
Papildomos stipendijos – paskata rinktis studijas (bakalauras)
Kai kurios KTU studijų programos pirmųjų kursų bakalauro studijų studentams suteikia galimybę pretenduoti į papildomas, tik jų studentams skirtas stipendijas:
- Elektronikos ir elektros inžinerija – „Litgrid“ stipendija siekia 375 eurus per mėnesį, „Tetas“ stipendija – 300 eurų per mėnesį.
- Automatika ir valdymas – gali būti skiriama 375 eurų per mėnesį „Litgrid“ stipendija.
- Elektros inžinerija – studentams skiriamos „Ignitis“ 300 eurų per mėnesį, „Litgrid“ 375 eurų per mėnesį, „Gijos“ 300 eurų per mėnesį stipendijos, „Tetas“ stipendija 300 eurų per mėnesį.
- Atsinaujinančioji energetika – „Ignitis“ stipendija siekia 300 eurų per mėnesį, „Litgrid“ 375 eurų per mėnesį, „Gijos“ 300 eurų per mėnesį, „Tetas“ 300 eurų per mėnesį.
- Aviacijos inžinerija, Elektronikos inžinerija, Informatika, Informatikos inžinerija – pirmakursiai gali pretenduoti į „Oro navigacija“ 300 eurų per mėnesį stipendiją.
- Maisto mokslas ir technologija – studentai gali pretenduoti gauti Žemės ūkio ministerijos skiriamą 200 eurų per mėnesį stipendiją.
Papildomai Valstybinis studijų fondas pateikia prioritetines sritis, pagal kurias gretutinių pedagogikos studijų studentams gali būti mokama 481 eurų per mėnesį stipendija.
Už ką skiriamos stipendijos?
- Aukšti akademiniai rezultatai ir motyvacija. Norint gauti stipendiją KTU, pirmiausia reikia atitikti konkrečius kriterijus – dažniausiai tai yra aukšti akademiniai rezultatai ar aktyvus dalyvavimas universiteto veiklose. Didžioji dalis stipendijų yra skiriamos konkurso būdu, pateikus paraišką.
- Universitetą reprezentuojanti veikla. Finansinė parama studentams gali būti skiriama ir už aktyvią universitetą reprezentuojančią veiklą. Parama padeda padengti išlaidas, patirtas dalyvaujant mokslinėse konferencijose, seminaruose, projektuose ar olimpiadose, taip pat atstovaujant universitetui sporto, meno ar visuomeninėse iniciatyvose.
- Atlikta karinė tarnyba. Studentai, atlikę karinę tarnybą, gali pretenduoti į faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą.
- Dalyvavimas išankstiniame priėmime. Taip pat studentai gali kreiptis dėl paramos studijų kainai apmokėti – tai aktualu, jei studijuojama valstybės nefinansuojamoje vietoje. 2026 m. tiek bakalauro, tiek magistrantūros išankstinį priėmimą pasirinkusiems stojantiesiems suteikiama 1000 eurų stipendija dalinei studijų kainai finansuoti.
Finansinė parama
Studentams, turintiems negalią ar kitų individualių poreikių, susiduriantiems su finansiniais sunkumais ar netikėtomis gyvenimo situacijomis, gali būti skiriama Valstybinio studijų fondo (VSF) socialinė stipendija – 481 Eur/mėn. Taip pat studentai, turintys negalią, gali gauti VSF tikslinę išmoką – 296 Eur/mėn., Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (ANTAA) teikiamas finansinės pagalbos priemones, tokias kaip išmoka specialiems poreikiams tenkinti, kurios dydis šiuo metu siekia 164 Eur, bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 237 Eur.
Kaip gauti stipendiją arba finansinę paramą?
Dažniausiai studentai, norintys gauti stipendiją ar finansinę paramą, paraiškas turi teikti naudodamiesi vidine universiteto sistema. Joje studentai turi pasirinkti aktualią stipendijos ar paramos rūšį, įvertinti jos kriterijus, pateikti prašymą ir, jei reikia, pridėti pasiekimus ar aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.
Tačiau čia svarbios detalės: skirtingos stipendijos turi skirtingas taisykles, terminus ir prašymų teikimo tvarką. Visą šią aktualią informaciją geriausia sekti KTU puslapyje „Finansai“.