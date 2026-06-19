Ledai su bulvytėmis ar agurkėliais? VDU Švietimo akademija kviečia abiturientus nepasiklysti tarp svetimų patarimų

Birželio 19 dieną, nuo 11 valandos iki paskutinės porcijos, bendradarbiaujant su „Angolo Italiano“ ledainėmis Vilniuje ir Kaune, abiturientai galės nemokamai paragauti skaniausių ir geriausių Lietuvoje itališkų ledų iš specialaus „Ledinių patarimų meniu“.
Tačiau šįkart jų lauks netikėtas iššūkis – ledus teks rinktis su neįprastais priedais: agurkėliais, bulvytėmis, dešra, jalapenu ar net makaronais. Meniu sudaro „Bokalo Išminčiaus pikantiški“, „Kaimyno Kretino kreatininiai“, „Kirpėjos Austėjos saldžiarūgščiai“, „Vlogerės Vidmos vegetariški“ ir „Paryčių Draugelio traškūs“ ledai. Kiekvienas jų simbolizuoja gyvenimiškus patarimus, kuriuos jauni žmonės dažnai girdi iš aplinkinių, svarstydami apie savo ateitį. Kampanijos idėja paprasta – kai gyvenime vadovaujamės vien kitų nuomonėmis, rezultatas nebūtinai būna toks, kokio patys norėtume.
Šiemetinė iniciatyva sutampa su svarbiu etapu abiturientų gyvenime – penktadienį baigiasi brandos egzaminų sesija, o netrukus laukia vienas svarbiausių sprendimų – studijų krypties pasirinkimas.
„Rinkdamiesi studijas jaunuoliai dažnai išgirsta daugybę patarimų – iš draugų, giminaičių, pažįstamų ar net atsitiktinių žmonių. Visi jie gali turėti savo nuomonę apie tai, kas perspektyvu, prestižiška ar teisinga. Tačiau kaip ne kiekvienam patiks ledai su bulvytėmis ar agurkėliais, taip ir kitų siūlomi gyvenimo pasirinkimai nebūtinai atitinka mūsų norus, vertybes ar pašaukimą. Deja, vis dar matome, kad nemažai jaunų žmonių yra atkalbinėjami rinktis pedagogo kelią. Todėl šia kampanija norime priminti paprastą, bet svarbią žinutę – savo ateitį verta kurti remiantis ne svetimais lūkesčiais, o tuo, kas iš tiesų artima pačiam žmogui“, – sako VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė.
Pasak kanclerės, gebėjimas išgirsti save tampa ypač svarbus tuomet, kai aplinkinių nuomonės ima skambėti garsiau nei asmeniniai norai ir svajonės. Iki 2030 metų Lietuvos mokykloje gali trūkti 5000 mokytojų, tad šiandien švietimo sistemai ypač reikia motyvuotų, kūrybingų ir savo pasirinkimu tikinčių žmonių, pasirengusių kurti pokytį klasėje ir visuomenėje. Kampaniją kūrė kūrybinė agentūra „Autoriai“ kartu su VDU Švietimo akademija.
„Kai per daug klausomės kitų, mūsų pasirinkimai kartais ima priminti ledus su visiškai nesuderinamais priedais. Mokytojo profesija yra viena tų sričių, apie kurią aplinkiniai dažnai turi stiprią nuomonę. Tačiau renkantis ateitį svarbiausia ne svetimi patarimai, o asmeninis pašaukimas“, – sako VDU Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas Nerijus Žeronas.
Nemokami „Akademijos patarimų meniu“ ledai bus dalijami birželio 19 dieną nuo 11 valandos iki paskutinės porcijos „Angolo Italiano“ ledainėse Vilniuje (Gedimino pr. 5) ir Kaune (Laisvės al. 50).
VDU Švietimo akademijaStudijospedagogika
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