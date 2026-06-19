Meilės Lukšienės premijos laureate tapo matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė

Kaip pranešė ŠMSM, matematikos pamokose M. Baranauskaitė taiko STEAM ugdymo principus, nes nori parodyti matematikos ryšį su realiu pasauliu, mokslu, technologijomis ir kasdienėmis situacijomis. Taip pat pedagogė naudoja patyriminio, projektinio ir bendradarbiavimu grįsto mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, problemų sprendimo gebėjimus bei aktyvų įsitraukimą į mokymąsi.
Mokykloje pedagogė dirba šešerius metus. Mokytoja dirba toje pačioje gimnazijoje, kurią ir baigė.
Nuo 2024 metų ji taip pat dirba Vytauto Didžiojo universiteto STEAM didaktikos centre, kuriame prisideda prie inovatyvių ugdymo praktikų sklaidos ir šiuolaikinės STEAM didaktikos stiprinimo. Kaip teigia mokytoja, ši veikla leidžia nuolat augti profesiškai, dalintis patirtimi su pedagogų bendruomene ir ieškoti naujų būdų, kaip modernizuoti matematikos ugdymą bei stiprinti mokinių motyvaciją mokytis.
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Premija laureatei bus įteikta spalio mėnesį kartu su Metų mokytojo premijomis pažymint Tarptautinę mokytojų dieną.
ŠMSM įsteigta premija gali būti skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią, ugdymo demokratizavimą, modernizavimą, kūrybiškumą, sėkmingai įgyvendintus edukacinius projektus, tautiškai ir pilietiškai aktyvią veiklą, drąsią, pripažintą praktiką, lyderystę, bendradarbiavimą su bendruomenės nariais ir kt. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.
Kandidatus premijai gauti gali siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės, mokytojai, mokiniai, jų tėvai, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios švietimo srityje, ŠMSM ir jai pavaldžios įstaigos.