Lietuva nuo rugpjūčio pirmą kartą pirmininkaus Europos mokyklų tinklui

„Artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos mokykloms priimame kaip svarbų įsipareigojimą prisidėti prie šios unikalios švietimo sistemos stiprinimo ir plėtros. Europos mokyklos gyvuoja jau daugiau kaip 70 metų, tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu jos tik stiprės ir dar tvirčiau vykdys savo misiją teikti aukštos kokybės daugiakalbį, daugiakultūrinį ir įtraukų ugdymą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“, – ŠMSM pranešime cituojama ministrė Raminta Popovienė.
Lietuva pirmininkavimo Europos mokyklų tinklui perims iš Latvijos.
Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokyklų tinklui vadovaus Lietuva. Pirmininkavimą įgyvendins ŠMSM kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Vilniaus lietuvių namais.
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Kaip teigiama ministerijos pranešime, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąja patirtimi dirbtinio intelekto (DI) taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtrauktį Europos mokyklų tinkle.
Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą.
Europos mokyklos yra Europos Sąjungos (ES) valstybių narių valdomos švietimo įstaigos, kuriose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos 15 ES šalių, jose mokosi apie 400 lietuvių.
Europos mokyklą sudaro trys pakopos: ikimokyklinis, pradinis ir vidurinis ugdymas. Mokinys, baigdamas Europos mokyklą, gauna Europos bakalaureato diplomą, prilygstantį lietuviškam brandos atestatui.
Dalis pirmininkavimo laikotarpio sutaps ir su būsimu Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai, prasidėsiančiu 2027 m. sausio 1 d.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Mokyklos
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