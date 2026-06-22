Lrytas eteryje – nauja laida apie švietimą „Kas naujo švietime?“

Naujoji tinklalaidė kuriama kaip atvira diskusijų erdvė, jungianti skirtingus švietimo bendruomenės balsus. Laidose bus kalbinami mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo ekspertai, akademinės bendruomenės atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai ir sprendimų priėmėjai. Tinklalaidės tikslas – ne tik aptarti aktualijas, bet ir kelti klausimus, kurie svarbūs visai visuomenei: kokios mokyklos kuriamos šiandien, kokių pokyčių reikia švietimo sistemai ir kaip užtikrinti geresnę mokymosi aplinką vaikams.
Tinklalaidės vedėja – komunikacijos specialistė Silvija Paukštė, daugiau nei dešimtmetį dirbanti komunikacijos ir žiniasklaidos srityje. Per savo profesinį kelią ji sukaupė patirties viešųjų ryšių, turinio kūrimo ir strateginės komunikacijos srityse, dirbo su įvairių sektorių klientais, o pastaraisiais metais vysto komunikacijos agentūrą „HorecaHouse“. Švietimo tema jai artima ne tik profesiškai – ji nuolat domisi šios srities aktualijomis ir konsultuoja švietimo sektoriaus klientus.
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„Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Lrytas komandos ir tapusi tinklalaidės „Kas naujo švietime?“ vedėja. Švietimo tema man visada buvo artima ir aktuali – tai sritis, kuri formuoja mūsų visuomenės ateitį, todėl ją nuolat stebiu ir ja domiuosi. Man didelė garbė prisidėti prie projekto, kuris kelia svarbius klausimus, skatina diskusijas ir padeda ieškoti sprendimų. Tikiu, kad ši laida bus prasminga tiek švietimo bendruomenei, tiek kiekvienam, kuriam rūpi, kokioje aplinkoje auga ir mokosi mūsų vaikai“, – sako S. Paukštė.
Lrytas švietimo temoms skiria ypatingą dėmesį jau ne vienerius metus – organizuoja didžiausią Lietuvoje švietimo forumą „Švietimo kodas“, rengia Lietuvos mokytojo rinkimus, o portale nuolat publikuojamas specializuotas švietimo turinys. Taip pat, naujienų portalas Lrytas, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu rengia ir mentorystės programą „Švietimo kodo“ klasė. Naujoji tinklalaidė taps dar viena platforma, padėsiančia gilintis į aktualius klausimus ir ieškoti atsakymų kartu su įvairių sričių ekspertais.
Tinklalaidę „Kas naujo švietime?“ bus galima žiūrėti portale Lrytas. Pirmas tinklalaidės epizodas – antradienį 19 val.
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