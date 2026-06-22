Prasideda pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija

„Pakartotinė sesija užtikrina, kad kandidatai, dėl svarbių priežasčių negalėję dalyvauti pagrindinėje sesijoje, neprarastų galimybės laikyti pasirinktų egzaminų ir siekti studijų dar šiais metais. Šiemet pirmąkart sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį tiems abiturientams, kuriems nepavyko išlaikyti šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Taip pat ir neišlaikius lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies, ją bus galima perlaikyti kaip ir ankstesniais metais“, – pranešime cituojamas NŠA direktorius Simonas Šabanovas.
Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių.
IV gimnazijos klasės mokiniai pakartotinėje sesijoje galės laikyti valstybinių brandos egzaminų pirmąsias dalis tais atvejais, jei egzaminas buvo atidėtas dėl objektyvių priežasčių, jei šiais mokslo metais keitė dalyko mokymosi kursą, jei pradėjo mokytis naujo dalyko ir pasirinko laikyti to dalyko egzaminą.
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Taip pat jei dalyko mokėsi III gimnazijos klasėje, tačiau tuomet to dalyko egzamino nepasirinko; jei praėjusiais metais nebuvo įtrauktas į kandidatų sąrašą dėl mokykloje kilusių administravimo problemų.
Pakartotinėje sesijoje taip pat dalyvaus eksternai ir buvę mokiniai.
Šiemet abiturientai ir buvę mokiniai, neišlaikę matematikos (A arba B kurso) ar lietuvių kalbos ir literatūros (A arba B kurso) valstybinio brandos egzamino antrosios dalies, galės šiuos egzaminus perlaikyti šių metų pakartotinėje sesijoje. Jie galės pasirinkti, kokiu kursu – A ar B – nori perlaikyti.
Kaip skelbia NŠA, neišlaikius B kursu, egzaminą galima perlaikyti tik B kursu. Apsispręsti ir prašymus dėl perlaikymo kandidatai turės pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos. Rezultatai bus paskelbti laiku, kad mokiniai spėtų laiku pateikti savo prašymus.
Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pakartotinės sesijos rezultatus planuojama paskelbti liepos 27 d., jei bus teikiamos apeliacijos – liepos 30 d. Rezultatai bus automatiškai perduoti LAMA BPO, todėl visi mokiniai turės galimybę aplikuoti į aukštąsias mokyklas, jei tik bus iš anksčiau pateikę prašymus.