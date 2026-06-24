Dar daugiau rūpesčių ir išlaidų yra dvynių tėvams. Viena mama, kurios abi atžalos šiais metais baigė mokyklą, paskaičiavo, kad dalyvavimas išleistuvių šventėje jų šeimai kainuos apie 800 eurų. Ir čia – tik išleistuvių šventės išlaidos, neskaičiuojant suknelės, kostiumo, batų, šukuosenų ir t.t.
Nuo abiturientų neatsilieka ir progimnazijų aštuntokai bei pradines klases baigusių vaikų tėvai. Ir vieni, ir kiti rengia tokias išleistuves, kurios prilygsta prabangiai šventei, o dovanos mokytojams siekia net keturženkles sumas.
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Klaipėdietė mama, kurios abi atžalos šiais metais baigė mokyklą, ruoštis abiturientų išleistuvėms pradėjo dar žiemą – sumokėjo avansus už šventę.
„Šeimoje nusprendėme, kad su vyru eisime į abi šventes, nes vaikai mokėsi skirtingose gimnazijose. Tad apie 200 eurų avansus sumokėjome iš anksto, likusią sumą jau egzaminų sesijos metu. Paskaičiavome, kad abiejų vaikų išleistuvės mums kainuos apie 800 eurų.
Tiek kainuoja patalpos, programa ir maistas. Dar prie šios sumos nepridėjome aprangos, batų. Su vyru juokaujame, kad mums pasisekė, nes turime dvynius sūnus, o jei būtų mergaitės, tai suknelės, bateliai, makiažai ir visa kita kainuotų dar daugiau“, – „Vakarų ekspresui“ pasakojo klaipėdietė.
Pakalbinus kitų abiturientų tėvus, šie atviravo, jog išleistuvių sumos dydis priklauso ne tik nuo abiturientų ir jų norų, bet ir šią šventę organizuojančių tėvų nusiteikimo – vieni pasiruošę plačiai atverti pinigines, kiti, suprasdami, kiek išlaidų laukia netolimoje ateityje, kai vaikai išvažiuos mokytis, šventes planuoja kukliau.
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Įjungė taupymo režimą
Abiturientė Vytautė „Vakarų ekspresui“ sakė, kad kartu su tėvais nusprendė įjungti taupymo režimą ir neišlaidauti.
„Suplanavome, kad rytinė išleistuvių dalis kainuos 50 eurų žmogui. Ji vyks bažnyčioje su renginių vedėju. Į kainą įeina bažnyčios nuoma, atestatų įteikimas, renginių vedėjas bei bažnyčios papuošimai. Vakarinė dalis abiturientui kainuos 100 eurų, dar 100 – lydinčiam asmeniui. Šventė vyks „Renginių kombinate“, – sumas vardijo mergina.
Anot jos, planuojant renginį vieningai nutarta – taupyti visur, kur tik įmanoma.
„Maisto pasirinkimas bus kiek kuklesnis, nes kaštai būtų labai dideli. Buvo atsisakyta karštųjų patiekalų, paliekant šaltuosius užkandžius. Vakarą ves DJ ir renginių vedėjas. Taip pat bus staigmena – atlikėjo pasirodymas. Dar planuojama įtraukti fejerverkus, jei gausime reikalingus leidimus. Vaikų ir tėvų, dalyvausiančių šventėje, skaičius nėra didelis. Kitos mokyklos išleistuvėms renka po 200–300 eurų, o mes stengiamės iš turimų lėšų sukurti kuo gražesnę šventę“, – sako Vytautė.
Anot jos, klasės draugės už makiažą mokės apie 50–60 eurų, suknelių kainos siekia 60–120 eurų. Suknelę išleistuvėms Vytautė jau turi. Ją įsigijo vienoje išparduotuvėje už 90 eurų. Makiažas abiturientei nekainuos, šukuoseną darysis pati.
Susiorganizavo patys
Sužinoję, kiek kainuos išleistuvių vakarėlis, vienos Klaipėdos gimnazijos abiturientai praėjusiais metais nutarė šventėje iš viso nedalyvauti ir vietoje jos pasirinko netoli Klaipėdos esančią sodybą, kurią rezervavo iš anksto.
Kiekvienam iš abiturientų sodyba su nakvyne ir savo atsineštu maistu kainavo apie 60 eurų. Susirinko apie 20–30 žmonių.
„Mokėti kelis šimtus už tai, kad jau po kelių valandų visi šlaistytųsi girti, nenorėjome. Užteko ir paskutinio skambučio šventės. Nors buvome užsisakę fejerverkus lauke, dauguma dvyliktokų nesulaukė vidurnakčio. Vieni išvažiavo, kitus, jau gerokai apsvaigusius, išsivežė tėvai gerokai iki fejerverkų“, – apie tai, kodėl nesirinko tradicinių išleistuvių, kalbėjo buvęs abiturientas Nojus.
Pasak jo, teko girdėti, kad taip ir šiemet švenčia kai kurių mokyklų mokiniai, nes ne visų šeimos turi vienodas finansines galimybes, kitiems tiesiog nepatinka pats išleistuvių formatas, programa.
Šventę organizuos tėvai
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė, paklausta apie išleistuves, atsakė, jog šventės rūpesčiai gula ant tėvų pečių.
„Mes visus sprendimus perleidome tėvams. Atestatai dabar yra elektroniniam variante. Jau dvejus metus taip yra. Kadangi tėvai ir vaikai šventės nori, tai taip ir nutarėme – tėveliai organizuoja, o mes ateiname kaip svečiai. Mokykla pasirūpins tik oficialia šventės dalimi, o vakarinė dalis – vaikų ir tėvų rūpestis. Mes niekada neorganizuodavome išleistuvių.
Savo salėje, kuri yra nedidelė, atestatų neteikdavome, nes vietos yra mažai. Ieškodavome erdvių patalpų. O dabar tėvai suorganizuoja. Mes, pedagogai ir administracija, jau gavome pakvietimus į šventę“, – sako V. Prižgintienė.
Anot jos, Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai priėmus sprendimą, kad atestatai bus elektroniniai, mokykla darė susirinkimą ir svarstė, ar pats išleistuvių renginys po tokio sprendimo nepraranda esmės ir yra reikalingas, tačiau mokiniai ir tėvai vieningai nutarė, kad šventė reikalinga, tad tradiciją nutarta išlaikyti.
„Mokiniai nori tos minutės, kuomet lipa į sceną. Nori prisiminti šią akimirką, todėl įprastai šventė prasideda nuo įžanginio mokyklos vadovo žodžio. Atestatų nebeteikiame, bet įteikiame padėkos raštus, kiekvienam vaikui – palinkėjimus ir mokyklos sveikinimus. Išleistuvės yra dviejų dalių – oficiali, o vakare – jau pats šventimas“, – apie tradicijas kalbėjo mokyklos vadovė.
Labiausiai nustebino pradinukai
Klaipėdoje įsikūrusios renginių organizavimo įmonės „Rubino renginiai“ vadovė Laura Sadauskienė sako, kad šiais metais neorganizuoja dvyliktokų išleistuvių, tačiau rengia atsisveikinimo su mokykla šventes progimnazijų aštuntokams ir organizuoja pradinių klasių pabaigtuves.
„Pernai buvo kuriozinė situacija, kuomet dvyliktokai išleistuves rengė prieš egzaminų sesiją. Tai tokį kuriozą pamenu – iš vakaro išleistuvės, o ryte – į egzaminus. Buvo investuota daug pinigų, tačiau šventės jausmo nebuvo, ji tarsi neteko prasmės. Kiek žinau, išleistuvių datą nustatė pačios mokyklos, todėl susiklostė tokia absurdiška situacija“, – kalbėjo švenčių organizatorė.
Šį pavasarį „Rubino renginiai“ organizavo išleistuves progimnazijų aštuntokams. Kai kurios mokyklos švenčia išties įspūdingai, pastebi renginių organizatorė.
Vieni nuomojasi dideles erdves, organizuoja pokylius, kiti eina į žygius su palapinėmis ir nakvyne.
L. Sadauskienė pastebėjo, kad pastaraisiais metais aštuntokų išleistuvės yra labai akcentuojamos.
„Tėvai investuoja daug. Nemanau, kad mažiau nei abiturientų. Bet galima juos suprasti – jie taip pat išsiskirstys po kitas mokyklas, kai kurie daugiau niekada nesusitiks. Yra daug sentimentų. Dar pastebėjau, kad dvyliktokų išleistuvėse kelios klasės jungiasi bendrai šventei, o aštuntokai švenčia savo bendruomenėje, savo klasės būryje kartu su tėvais. Dvyliktokai mėgsta švęsti vieni, be tėvų“, – pastebi L. Sadauskienė.
Kalbėdama apie kainas ji prisipažino, kad labiausiai nustebino ne abiturientų ir aštuntokų išlaidos, o pačių mažiausių – pradinukų – tėvų dosnumas. Teko organizuoti pradinių klasių baigimo šventę, kurioje pradinukų tėvai mokytojai įteikė 1000 eurų vertės dovaną.
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